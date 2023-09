El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este martes junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, 10 nuevos drones que serán utilizados en las tareas de patrullaje rural. “Para poder abordar el delito en zonas rurales, necesitábamos desarrollar nuevos métodos, adquirir tecnología y formar al personal policial para dar una respuesta inmediata pese a las largos desplazamientos y las zonas que muchas veces resultan intransitables”, dijo Kicillof y agregó: “Estos equipos que hemos adquirido marcarán un antes y un después, ya que funcionarán para tareas de apoyo, vigilancia y prevención, facilitando las acciones policiales de manera inmediata”.

El acto tuvo lugar en el Aeroclub Verónica de Punta Indio y también participaron el administrador general de Vialidad, Hernán Y Zurieta y el intendente local, Leonardo Angueira. La Provincia destinó una inversión de U$S 7 millones a la adquisición de los drones, que serán comandados desde trailers del sistema 911 y se desplegarán por todo el territorio bonaerense. Desde el ejecutivo provincial señalaron que esta innovación en la vigilancia y prevención del delito de última tecnología permitirá mejorar sensiblemente el alcance de cobertura en zonas rurales y optimizar además la utilización de los recursos y equipos del Ministerio de Seguridad.

El Gobernador indicó que “entramos en una nueva etapa en materia de seguridad rural, con una inversión muy importante que da cuenta del compromiso de la provincia de Buenos Aires con los productores y los trabajadores del ámbito rural”. Aseguró, además, que fue su decisión no limitarse a abordar los problemas de inseguridad únicamente por tierra: “Hoy tenemos este nuevo cuerpo, esta nueva división, de vehículos no tripulados que están en dotaciones de empezar a operar en la Provincia”. Agregó también que con el uso de los drones podrán ampliarse los horizontes de prevención y persecución del delito en los municipios del interior bonaerense. Aseguró que “a medida que empecemos a operarlos vamos a ir ampliando la experiencia” y señaló que esta inversión de 7 millones de dólares representa "un compromiso grande con la seguridad, es una respuesta que necesitábamos y nunca existió" y concluyó: "El que no hace, nunca se equivoca”.

“Cuando los productores rurales nos plantearon la necesidad de reforzar la seguridad, nos encontramos con una incapacidad logística de los helicópteros para poder llevar un sistema de videovigilancia los 365 días del año y durante toda la noche”, aseguró Sergio Berni y agregó: “En ese momento había una policía que era rural, pero era una suerte de comodín de las necesidades de cada lugar. Los pocos patrulleros que existían no tenían menos de un millón de kilómetros. El gobernador nos encargó una definición a corto, mediano y largo plazo”. “Estos drones tienen la capacidad de tener una cámara en el aire durante 10 horas y tienen un rango de transmisión de imágenes de 100 kilómetros, por lo que podemos cubrir toda la superficie de la provincia de Buenos Aires, dando una respuesta integral a la problemática de la seguridad rural”, aseguró.

Durante la jornada se realizaron demostraciones de todos los componentes del sistema y se llevó a cabo un vuelo práctico con una aeronave JOUAV CW100 que transmitió en tiempo real las imágenes captadas por su cámara diurna y nocturna para dar cuenta de su capacidad en el seguimiento de objetivos.