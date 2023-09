Este miércoles por la tarde, en un acto realizado en el barrio porteño de Belgrano, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó a 20 "nuevos dirigentes" de la coalición, que a priori eran anunciados como "líderes en ascenso".

Según explicó la exministra de Seguridad, la idea es "mostrar algo diferente" y renovar las caras de la oposición.

Tras el acto en Barrancas de Belgrano, la aspirante a la presidencia habló con AM750: "La idea no es dejar a nadie afuera, es exactamente lo contrario", detalló Bullrich, consultada por los referentes que quedaron al margen de la convocatoria.

En ese marco, aseguró que "todas las zonas del país están representadas" en esos 20 dirigentes "nuevos" y que esto muestra a "un Juntos por el Cambio renovado con una dirigencia lista y preparada para gobernar muchas provincias y el país". Sin embargo, no aclaró el papel que jugarían algunos de los integrantes de la "nueva selección".



"(Es una dirigencia lista) para hacer frente a todos los problemas que el país tiene y lograr que las cosas que tenemos que solucionar sean solucionadas de una vez y para siempre", agregó Bullrich.



El "nuevo seleccionado" está compuesto por gobernadores e intendentes electos o en competencia, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Manuel Passaglia (San Nicolás), Soledad Martínez (Vicente López), Martín Yeza (Pinamar), Emanuel Gainza (Paraná) y Facundo Manzoni (Viamonte, Córdoba).

También integran la lista colaboradores de la exministra, como Sebastián García de Luca (coordinador nacional de la campaña), Federico Angelini (titular del PRO y dirigente santafesino) y Damián Arabia (armador nacional). Y diputados o candidatos a cargos legislativos como Alejandro Cacace, Karina Banfi, Maximiliano Abad, María Eugenia Talerico, Daiana Fernández Molero, Luis Picat, Belén Avico, Josefina Sandoz, Federico Frigerio, Mariano Campero, Iván Gyoker y Facundo Quiroga.

Impuesto a las Ganancias

Por otra parte, adelantó que esta tarde Carlos Melconian, el principal referente económico de la candidata, se reunirá con los diputados de la coalición para definir una postura sobre el proyecto de Impuesto a las Ganancias que envió el oficialismo al Congreso, y que luego habrá una comunicación oficial de Juntos por el Cambio al respecto.



Además, Bullrich dijo que no asistirá al mitín de los legisladores y que "recién van a dar una opinión" luego de esa reunión. "Hasta ahora lo que nosotros vemos es que se están bajando muchos impuestos, pero no se sabe de dónde va a salir la plata porque no se están bajando gastos. Eso inmediatamente repercute en la inflación y eso es lo que nosotros no queremos", manifestó la dirigenta de Juntos por el Cambio.

Por último, y consultada por el "paro activo" que realizó el ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis, contestó: "Me pareció lo más insólito del mundo. Parar sus propias obras para adoctrinar a los trabajadores y decirles qué votar. Por qué no se deja de joder, Katopodis, que deje a la gente en libertad votar lo que quiera".

Este jueves habrá otro acto de Bullrich, en el marco de la campaña. La candidata presentará en la Facultad de Derecho su nuevo libro, De un día para el otro, donde explica las medidas que tomará en caso de ser electa presidenta. "Mañana van a estar todos o prácticamente todos", adelantó la exministra, que espera la asistencia de Mauricio Macri, en medio de rumores de apoyo a Javier Milei.

(Con información de Laura Medina para AM750)