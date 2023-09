Por qué no juega Lionel Messi vs Atlanta United

El capitán de la selección argentina y del Inter Miami quedó excluido del viaje a Georgia por precaución ante el agotamiento físico que tampoco le permitió jugar el martes pasado en La Paz ante Bolivia en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



Gerardo "Tata" Martino, DT del equipo de Florida, había puesto en duda este viernes su participación en el encuentro de este sábado por la MLS. "Él está bien, pero esperaremos hasta después del entrenamiento para tomar una decisión. Tendremos cuidado se vienen muchos partidos importantes en poco tiempo", sostuvo el "Tata" en conferencia de prensa.



En tanto, el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, también optó el martes por no incluir a Messi entre los jugadores disponibles para enfrentar a Bolivia. "Leo (Messi) no estaba para jugar. Intentó recuperarse pero no se sentía cómodo. Por eso no lo arriesgamos", expresó el DT del equipo campeón mundial en Qatar 2022.