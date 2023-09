Más de doscientos empresarios, representantes de pymes y comerciantes de toda la provincia de Buenos Aires se reunieron en Ezeiza para lanzar la mesa política “Massa presidente” y planificar y coordinar acciones para lo que resta de la campaña electoral. Bajo el lema “Ahora es el momento de las PYMES”, manifestaron también el apoyo a la candidatura de Axel Kicillof.

El encuentro sirvió para reunir a muchas mesas distritales que ya vienen trabajando, como la local de Ezeiza, las de La Matanza, Tres de Febrero, Luján, Lanús, Quilmes y San Martín, y para iniciar la conformación en aquellos distritos donde aún estaba pendiente. Existen, en sumultáneo, otras mesas similares a nivel de provincias y CABA.

La mesa quedó integrada por Marcelo Omar Fernández, Mauro González, Nicolás Jacinto Serafini Darío Santillán y Evelyn Duarte. En este primer encuentro se brindó “información, soporte y asesoramiento que acerquen soluciones estratégicas a proyectos de diferentes escalas y necesidades diversas".

A su vez, se lanzará en todo el país la Mesa Promotora “Massa Presidente”. Los organizadores destacaron que el espacio funcionará como un “enlace federal que articula los distintos sectores con el ámbito público municipal, provincial y nacional, mediante una gestión activa para potenciar la producción y el trabajo en cada rincón de la Argentina” y aseguran que “habrá una discusión muy nutrida entre los empresarios sobre la importancia de destacar a los candidatos de Unión por la Patria”.

Boleta completa

En representación del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y de su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, estuvo el secretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones. Ariel Fernando Aguilar, que a su vez tiene una trayectoria personal como empresario pyme. Aguilar resaltó la importancia del encuentro y de la tarea que los asistentes asumieron en lo sucesivo, "de hablar con sus trabajadores, proveedores y colegas en cada rincón de la provincia, para que ganen los candidatos locales de Unión por la Patria, Axel en la provincia y Massa en la nación". Es decir, la boleta completa.

Uno de los impulsores de la iniciativa, el empresario textil Marcelo Fernández, destacó que “no se trata de una mesa electoral, es una mesa política, que no se desarma después de las elecciones, porque el objetivo no es sólo sumar votos. Es también aportar nuestra visión, planteos y propuestas como sector”. El encuentro reúne transversalmente a distintos empresarios a título personal e individual, con independencia de las cámaras y federaciones que integran.

“Hay mucha preocupación en el sector por los planteos de la oposición. Entonces, la idea es asumir el compromiso de participar políticamente”. Fernández se refiere, en primer lugar y como compromiso de base, a la responsabilidad de cada empresario de hablar con sus trabajadores y explicar los escenarios posibles para el futuro, con sus consecuencias para el empleo y la producción, según el resultado electoral.

El pionero en este formato fue Daniel Millanel, propietario de una marca de cosméticos, en el partido bonaerense de San Martín, que en 2015 alertó sobre lo que podría ocurrir con su industria si entonces Macri derrotaba a Scioli.

Más recientemente, fue Daniel Rosato, empresario rosarino, titular de dos empresas familiares, papelera y metalúrgica Rosato, quien reeditó esa práctica, para alertar a sus trabajadores sobre el riesgo que implicaría un gobierno de Milei para la continuidad de la actividad. El contenido se viralizó en las redes.

Los responsables de la mesa de empresarios “Massa presidente” sostienen que ese es el primer paso, y que el siguiente consiste en transmitir esa misma preocupación a otros colegas empresarios, para que a su vez repliquen el formato de charlas internas con sus trabajadores.

Consultado acerca de los ejes a discutir de ahora en adelante, Fernández afirmó a este diario que “de la dolarización no hablamos porque ya quedó claro que no es algo serio, es impracticable. Nos preocupa, en primer lugar, la apertura indiscriminada de importaciones, que ya ocurrió en el pasado reciente. Lo otro que necesita el sector es un salario real competitivo, que tenga capacidad de consumo. Con salarios bajos, el trabajador apenas come y todo otro consumo queda postergado. El salario debe traccionar la demanda de otros sectores además de la alimentación”.

La elección de Ezeiza como localidad anfitriona no fue azarosa. Allí se ubican 272 industrias instaladas en 3 parques industriales privados, en tanto que su producción se concentra en rubros como alimentación, celulosa y papel, metalurgia, farmacia, plástico y pintura y cuenta con más de 2200 comercios. Asimismo, por su ubicación estratégica ha logrado atraer importantes inversiones en el área Logística y el perfil exportador con valor agregado de las empresas radicadas en sus parques industriales experimentó un notable crecimiento en los últimos años.

UIPBA

La producción y la industria, de a poco van ganando espacio en la agenda y en las discusiones de campaña, tanto a nivel provincial como nacional. La semana que viene se realizará el encuentro anual de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), bajo el lema “Somos Industria”, en el predio de Costa Salguero.

Está previsto que los tres principales candidatos a gobernador -Axel Kicillof (Unión por la Patria), Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y Carolina Píparo (La Libertad Avanza)-, se presenten por separado, entre el miércoles y el jueves, para presentar sus propuestas al sector y escuchar necesidades y reclamos. El rol del grupo Banco Provincia o de la agencia recaudadora ARBA serán parte de la agenda de esos encuentros, donde los industriales podrán preguntar, escuchar, comparar y sacar sus propias conclusiones.

Sin embargo, lo que allí se diga o anuncie, o podrá ser escindido de las últimas intervenciones públicas de cada uno. La candidata presidencial de Grindetti, Patricia Bullrich, viene anunciando una “liberación inmediata del cepo”, es decir, una devaluación, que pulverizaría aún más los ingresos de los asalariados y, en consecuencia, el mercado interno. Píparo, suponiendo que la dolarización fue definitivamente archivada, debería responder por la idea de Milei de terminar con la obra pública, uno de los principales motores de la actividad económica.

En ocasiones como ésta, el gbernador suele hilvanar su política pública de estímulo industrial con el relato de la historia de su abuelo, de origen ucraniano, y los vaivenes de la pequeña empresa metalúrgica que supo montar y dirigir, y a la que dedicó su vida.