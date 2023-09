La AFIP intimó a 208 contribuyentes con activos en el exterior no declarados por un monto que "supera los 330.000 millones de pesos", informó el organismo recaudador. Los bienes no fueron incluidos en las declaraciones de Bienes Personales y equivalen "al esfuerzo fiscal que implicarán las nuevas medidas de devolución de IVA a asalariados, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)". "Estos casos, que se encuentran en proceso de fiscalización, también tienen incidencia en el impuesto a las Ganancias, en virtud de los pagos acreditados en esas cuentas por concepto de intereses, dividendos y otro tipo de rentas", agregó. La identificación de las cuentas o tenencias financieras de argentinos no declaradas surge de la información recibida por la AFIP de terceros países mediante el intercambio automático de cuentas financieras (CRS).