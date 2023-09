Cien propuestas para transformar la ciudad en "un lugar habitable”. Cien propuestas que incluyen “como prioridad, para los primeros cien días de gobierno”, leyes de emergencia educativa, de salud mental y de alquileres. Para gestionar “a favor de los vecinos y contra las corporaciones inmobiliarias y mediáticas”. Así, y con contundencia, Leandro Santoro definió su compromiso de gestión a través de un proyecto de gobierno, el que presentó este miércoles por la noche en el Complejo Arte Media del barrio porteño de Chacarita ante un auditorio que lo aplaudió de pie, con ese fervor que nace de “la esperanza”, como describían al salir del acto, los vecinos de la ciudad. “Esperanzados, porque queremos el bien, para cada uno y para los demás” sintetizó un joven estudiante.

En el espacio ya emblemático para el oficialismo, el candidato a Jefe de Gobierno de la ciudad por Unión por la Patria, explicitó punto por punto un “compromiso para nuestros primeros cien días de gobierno”. Y lo hizo detallando las prioridades de gestión delineadas por “un grupo grande de profesionales, intelectuales y técnicos que han pensado un proyecto de ciudad” que no especuló con el futuro, sino que fue pensado, sostuvo el candidato, para comenzar a ejecutar “como si nos tocara gobernar mañana”.

“Durante las primarias –comenzó Santoro-- decidimos ser una alternativa de poder y de gobierno, y trabajamos en un programa que pueda transformar la ciudad” con proyectos de ley y propuestas que “son nuestro compromiso” declaró. “Tomamos como principal bandera de la democracia recuperada a la educación, porque cuando hablamos de igualdad de oportunidades, de justicia social, o de progreso económico –enumeró--, hablamos de educación”. Y propuso una Ley de abordaje a la Emergencia Docente y otra de Financiamiento Educativo, para recuperar la inversión en políticas educativas.

“Hace más de 10 años que en la ciudad faltan docentes y faltan vacantes para los alumnos, fueron contra los profesorados y la carrera docente” describió. De ahí que el abordaje de la Emergencia Docente busque resolver “la falta de clases que tienen 5 mil niños, por día, en la Ciudad”. Con becas para la carrera docente y estrategias como la de maestros itinerantes. Pero también licitando la puesta en marcha de 25 escuelas infantiles, y sumando “5.000 vacantes a través de acuerdos con escuelas privadas que están subsidiadas”, enfatizó.

Salud mental fue identificada por Santoro como “uno de los graves problemas de las grandes capitales, sobre todo después de la pandemia, no es un problema de los jóvenes con ansiedad y consumos problemáticos”. Distinguió la falta de infraestructura de la disposición del personal de salud, y destacó la necesidad de contar con “guardias preparadas para esto, que deberían tener equipamiento y una arquitectura preparada para afrontar el problema, y vamos a trabajar en esto”. Como otro compromiso de gestión, propuso facilitar la financiación de asistencia psicológica y psiquiátrica con profesionales “que ayuden a nuestro pueblo en la primera trinchera”. Y sostuvo que es necesario “garantizar la internación de casos de salud mental por consumos problemáticos, e incorporar esta atención en todos los hospitales. Es prioridad”, dijo.

Otro compromiso que tomó fue con la seguridad de la ciudad. “En América latina, según el PRO, nos mira con orgullo por el manejo de la seguridad, pero en 5 años hubo 6 ministros de Seguridad en la ciudad”, detalló emulando perplejidad. Y detalló: "el último se fue porque estaba viendo un partido de tenis en Miami”, mientras se buscaba esclarecer un crimen en la ciudad. “El anterior porque negociaba una coima con la empresa de grúas, además de haber participado en la expedición a Lago Escondido. Y el actual está cuestionado por sus propios oficiales por el encubrimiento del asesinato de Lucas González”.

Leandro Teysseire

Santoro perfiló la primera parte de su discurso resumiendo: “Educación, salud y seguridad, con una conducción civil que controle y proteja a la policía”. Y ante cada propuesta tuvo el cuidado de mencionar a quienes trabajaron cada segmento de este programa de gobierno. Por caso, a legisladores como Victoria Montenegro, Lucía Cámpora, Lorena Pockoy, María Bielli, Matías Barroetaveña, Manuel Socías o Juan Manuel Valdés, allí presentes, junto a quienes completan la lista de Unión por la Patria, entre ellos la candidata a vicejefa de Gobierno, la arquitecta Bárbara Rossen, junto a Paula Penacca o Graciana Peñafort, entre otros. También podía verse en el lugar a legisladores capitalinos como Claudio Morresi, y de los cuerpos nacionales como Mara Brawer y Mariano Recalde. También estuvo la ministra de Trabajo “Kelly” Olmos, al secretario de Comercio Matías Tombolini y al de Desarrollo Tecnológico, Fernando Peirano.

Santoro no se privó de mencionar a Martín Lousteau, en más de una oportunidad, señalando algunas ideas acertadas del Lousteau, que su propuesta recupera. Y puntualizó la necesidad de ver la diferencia entre las distintas perspectivas de gobierno, para asumir la realidad y obrar en consecuencia. “Porque no se trata solo del problema de la situación de calle, o de las adicciones –en referencia a lo estructural del desmanejo del actual gobierno--, sin embargo muchos no ven la realidad porque viven en la burbuja del country”, indicó.

La construcción de las líneas de Subte F, G e I. y un plan para erradicar el asbesto en “nuestro subte”, como dijo, para encaminar la propuesta hacia las instancias de infraestructura y movilidad. “Tenemos un plan de obras para que el subte sea cien por ciento accesible, en las 90 estaciones” explicó. Y fue categórico, e irónico --con justificación--, al destacar: “No estamos hablado de poner un cohete en la luna, sino de poner rampas en el ingreso a los trenes para que la gente con discapacidad tenga su autonomía”.

Una ciudad más verde, una ciudad sin la oscuridad de las torres que adelantan el atardecer, una ciudad donde los alquileres temporarios no corran a los vecinos de los alquileres convencionales. “Estamos tratando de pensar una ciudad humana, vivible, sustentables” sintetizó al finalizar el encuentro, donde manifestó que esta propuesta busca “terminar con la indignidad del hambre”, fortaleciendo y modificando el funcionamiento de los paradores para que los vecinos “puedan ser bien tratado y dejemos de escuchar sobre monoambientes en los cajeros automáticos”.

Santoro no se olvidó del tema viviendas y anunció que buscará "derogar el código urbanístico para terminar con la especulación inmobiliaria que beneficia a los más poderosos" y prohibir la venta de tierras públicas.



"Todas estas propuestas ya están listas, las vamos a presentar y las vamos hacer ley, y vamos a gobernar para la gente. ¡Acompáñenme, vamos a ganar!" finalizó.