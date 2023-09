En las Elecciones Nacionales 2023 de este domingo 22 de octubre los argentinos eligen presidente y vice, 130 diputados nacionales, 24 senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur ¿Cómo saber dónde voto por nombre y apellido?

¿Cómo averiguo dónde voto en las elecciones de octubre?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón definitivo donde los electores ya pueden consultar dónde votan el domingo 22 de octubre. Para saber dónde voto hay que ingresar:

Número de documento

Género

Distrito



Código de validación

Luego, el sistema arroja el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden para ofrecerlos a las autoridades en el momento del voto.

¿Voto en el mismo lugar que en las PASO?

Desde la CNE explicaron que el lugar de votación de las elecciones generales suele ser el mismo que el de las PASO.

De todos modos, aclararon que es posible que haya habido algunos cambios desde los comicios de agosto. Por ello, se recomienda hacer una nueva consulta antes de la elección del 22 de octubre.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

En tanto, los documentos válidos para votar son la libreta cívica, libreta de Enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste y DNI tarjeta.

Seguí leyendo: