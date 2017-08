A partir del momento en que se supo que Santiago Maldonado había desaparecido durante la represión de la Gendarmería a la comunidad Pu Lof de Cushamen, el Gobierno –con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como abanderada- asumió la defensa de esa fuerza de seguridad, sembró dudas en torno a la comunidad mapuche y el propio joven desaparecido y su familia, y buscó desviar la investigación. Contó para ello con la ayuda de medios que se hicieron eco de operaciones como que Maldonado podía haber muerto en un presunto ataque de la Resistencia Ancestral Mapuche a un puestero de un campo en Chubut o que había sido llevado por un camionero en Entre Ríos y hasta publicaron cosas desopilantes como que en un pueblo de esa provincia del litoral todos se parecen al artesano. En la página web que armó para reclamar la aparición con vida de Santiago, la familia incluyó una sección de “Noticias falsas” donde consigna cada una de ellas y las desmiente.

Desde la página de Internet www.santiagomaldonado.com la familia de Santiago propone “conocer la historia oficial” y hace “una cronología de los sucesos” en la que explica “qué pasó en el Pu Lof de Cushamen” antes y después de la desaparición de Santiago. El sitio de web surgió como parte de la lucha que de un día para el otro se vieron obligados a encarar ante la desaparición del menor de la familia y la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales, de las cuales depende la Gendarmería.

Con la colaboración de quienes se acercaron a apoyarlos ante la desaparición de Santiago, la página la manejan los hijos mayores de la familia Maldonado. Allí difunden sus comunicados van dando cuenta de las noticias del caso, incluso las falsas. Esas están agrupadas cronológicamente en una pestaña aparte y fueron refutadas una a una por los Maldonado. Son las siguientes:

El celular de Santiago se activó en Chile. “Nos comunicamos con la fiscal a cargo de la investigación para consultar si efectivamente el teléfono de Santiago se había activado en Chile, indicándonos la fiscal Silvina Ávila que la ubicación desde donde se ha activado el celular de Santiago todavía no se ha determinado”, señaló la familia ante esa versión y agregó: “Pedimos a los medios de comunicación validar la información o consultarnos directamente para tener información de primera mano.”

Santiago, Vaca Narvaja y 32.000 pesos por mes. “Para los que no conocen a Santiago, les contamos que no es militante político, ni kirchnerista, ni trotskista, ni comunista, ni radical, ni peronista. Nunca militó políticamente”, respondieron sus familiares ante esa afirmación de los medios. Aclararon también que “Santiago no tiene parentesco -ni siquiera lejano- con Vaca Narvaja ni con ningún otro miembro de su familia” y que “no recibe ningún subsidio del estado”. “Es fácil chicos, entren a la web de AFIP, no sean vagos”, aconsejaron a modo de cierre.

Bullrich se quejó de la mamá del desaparecido por negarse a las pruebas de ADN. La familia Maldonado respondió: “Queremos aclarar: El sábado pasado se acordó que se tomarán durante esta semana las muestras de ADN a familiares de Santiago: a Estela su mamá, a Enrique su Papá y a Germán su hermano. Sergio Maldonado ya aportó el material para la prueba genética el día 14/8 en Bariloche. Intervendrá en la toma de muestras el Equipo de Antropología Forense (EAAF), bajo instrucción del Juez Federal de Esquel, Dr. Guido Otranto y el Juzgado Federal de Mercedes.”

Santiago no fue apuñalado. “El incidente del puesto de Benetton se produjo el día 21 de Julio de 2017. Luego de esa fecha a Santiago se lo vio en el Bolsón, tanto por la Biblioteca como con diferentes personas y nadie indica que se lo haya visto herido. Como se ha explicado en varias oportunidades, Santiago no forma parte del RAM ni de ningún otro grupo. Santiago se comunicó con los familiares el día 27 de julio, llamadas de las cuales existen registros. Santiago estuvo en la comunidad el día 1º de agosto en solidaridad, fecha en la que desaparece en medio del operativo de Gendarmería Nacional”, enumeró la familia del joven desaparecido y remarcó que “la falta de información y las operaciones de los medios de prensa desvían la investigación y confunden a la población”.

Ahora Chile. Frente al intento de instalar que Maldonado había cruzado a territorio chileno “por pasos no oficiales”, sus familiares consignaron: “Santiago no estuvo ni está en Entre Ríos. Ni en Mendoza. Ni en San Luis. Ni en Osorno. Todas estas hipótesis fueron descartadas. Santiago estaba en el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, el 1º de agosto de 2017 a las 13.30. Lo último que se sabe es que fue capturado y subido a un Unimog de Gendarmería y trasladado luego a una camioneta blanca de Gendarmería Nacional que momentos después sale del predio con rumbo a Esquel. Lo buscamos desde entonces. Muchas gracias.”

Santiago Maldonado en Entre Ríos. “Falso”, reaccionaron los familiares de Santiago ante esa versión y reprodujeron una nota que da cuenta de que Francisco Maestre, un animador y actor, al que “confundieron” con el joven desaparecido salió a desmentir en su cuenta de Facebook la información que estuvo circulando tras la declaración de un camionero, que aseguraba haber trasladado a Maldonado. “El del video soy yo”, dijo Maestre.