La muerte del músico Huguito Flores conmocionó al mundo artístico. El último adiós al ídolo de la guaracha de Santiago del Estero convocó a miles de seguidores en su funeral el viernes pasado. El futbolista de Boca, Exequiel "Changuito" Zeballos, fanático del cantante, le dedicó una canción en una concentración de la Selección Argentina. Sus éxitos viajaron por todo el país.



La noticia del accidente automovilístico en la ruta nacional 34, donde Flores y su esposa fallecieron y una de sus hijas resultó gravemente herida, conmovió a los miles de seguidores del músico de 57 años, que se congregaron en el Centro Recreativo de la localidad de La Banda, Santiago del Estero para despedirlo. Después, su cuerpo fue trasladado a Buenos Aires, donde el resto de sus familiares lo velaron.

En La Banda nació precisamente el futbolista de Boca Zeballos, fanático del artista santiagueño desde su paso por la agrupación El Súper Quinteto. Al conocerse la noticia, el delantero de 21 años le dedicó una sentida despedida a su coterráneo en Instagram. "Siempre en mi corazón! Hermano querido", escribió.

El "Changuito" era tan fanático que, cuando fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina interpretó a capella el tema "Tres noches" durante el bautismo de los debutantes, que se hizo en el predio de la AFA en Ezeiza y con la presencia del capitán Lionel Messi, según el diario El Liberal.

También hay un video de Huguito Flores y el juvenil de Boca cantando esa canción. "Esto va para mi amigo. Aparte, muy buena persona, humilde. Un chango bien santiagueño, de La Banda, mi vecino, lo conozco desde bien changuito. Te quiero mucho", le dedicó Flores.

Zeballos lo seguía a todas partes. A fines de 2021, el futbolista se ubicó al costado del escenario durante un show en el boliche "Crash", de La Banda. “El crack de Boca, Exe Zeballos nos visitó anoche y se dio el gusto de disfrutar del show de Huguito Flores. Huguito lo celebró diciéndole al micrófono ‘Vos vas a ser campeón del mundo, acordate’”, había publicado el perfil oficial de ese boliche.

Cinco canciones icónicas de Huguito Flores

La carrera de Flores empezó a inicios de la década de 1990, cuando formó parte del grupo Fenyxs. Una década más tarde, fue el primer cantante de la ya icónica banda Super Quinteto. Esa marca no lo abandonó nunca más, y fue cambiando los nombres de sus conjuntos —pasando por El Supper y El Supper de Oro— y se metió, en 2017, de lleno en una carrera solista con el mote Huguito Flores - El Súper.

Hay temas, como Manos de Tijera, que tiene casi 40 millones de vistas en YouTube, que tienen más de una versión, sin contar los miles de videos del conjunto en vivo.

Otro de sus tracks más famosos es la icónica Tres noches, tema de Super Quinteto, del álbum Bebiendo lágrimas, que habla de una pareja que se está separando: “Siempre me perdonaste y te engañaba/ pero hoy que tú no estas me estoy muriendo”.

Te he prometido y Dirección equivocada son otras de sus dos canciones más populares. De hecho, en su canal de YouTube tuvieron una gran suba en las escuchas, y allí, como en una peregrinación digital, decenas de fanáticos le dejaron mensajes.

Te hubieras ido antes probablemente también esté en el podio, ya que es una canción indispensable en cualquier playlist de cumbia santiagueña.

