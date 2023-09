Por unanimidad, y tras luego de varios meses sin sesiones por una dura postura de Juntos por el Cambio, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N° 27.709, conocida como Ley Lucio, que crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con el objetivo capacitar en la prevención de las violencias y los abusos en las infancias.

La iniciativa para acoplar a la provincia a la Ley Lucio fue enviada por el gobernador, Axel Kicillof, y abrazó las impulsadas por la senadora del GEN Lorena Mandagarán y el legislador peronista, y ex intendente de Laprida, Alfredo ‘Pichi’ Fisher.

“Me genera sensaciones divergentes, por un lado, que se trate hoy y con tantas voces que adhieran a la medida, y por otro lado, un inmenso dolor y bronca por el motivo de este proyecto y la sensación de haber llegado tarde”, señaló durante su discurso en la segunda sesión ordinaria del año, la senadora oriunda de Azul.

Por su parte, Fisher también tomó la palabra, compartió la mirada de Mandagarán y lamentó que esta ley deba llevar un nombre. Pero marcó una distancia sobre el reclamo de castigar a algunos responsables que no fueron sancionados, porque “con esta iniciativa es tomar, todos, la responsabilidad desde el Estado”.

De esta manera, la Provincia establece que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, sea la autoridad de aplicación de la legislación que fue aprobada a nivel nacional en abril de este año. En su texto, incorpora cinco artículos que tienen la intención de incorporarse a los establecidos por la Ley Lucio, y determina que los trabajadores y trabajadoras del Estado vinculados a la labor con niñeces, reciban capacitaciones obligatorias con el fin de detectar indicios de maltrato, abuso, descuido o abandono que no llegue a ser registrado. A su vez, le solicita a los 135 municipios provincial que, mediante ordenanzas de sus respectivos Concejos Deliberantes, se adhieran a la norma.

Dentro de las directrices de la Ley Lucio, se establece que realicen campañas de concientización sobre los derechos de las infancias tanto en medios de comunicación como a través de redes sociales. Otro de los puntos relevantes radica en la reserva de identidad para casos de violencia de menores durante el proceso y con el fin de preservar la integridad de los denunciantes.

Provincia petrolera

Dentro de la batería de proyectos tratados, también resaltó la media sanción de la iniciativa para la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los proyectos de exploración petrolera en la Cuenca Argentina Norte, cuya autoría pertenece al senador y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco´Paco’ Durañona. “Como dijo Sergio Massa, la solución al drama que afecta a los argentinos, la inflación, es vender y exportar más que lo que importamos para darle peso a nuestra moneda nacional”, remarcó sobre el valor de acrecentar la explotación de recursos petroleros.

La iniciativa que obtuvo media sanción este jueves persigue el objetivo de analizar y estudiar el desarrollo de la actividad de manera transparente; garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el cuidado de los recursos naturales. La Comisión deberá presentar informes semestralmente reflejando el desarrollo de las tareas y las conclusiones a las que se abordaron.



Dentro del plan de posicionar a la Provincia de Buenos Aires como provincia petrolera, uno de los objetivos que viene siendo desarrollando por el gobernador Kicillof, la Cámara Alta le dio el visto bueno a la iniciativa de Durañona para crear la Comisión Bicameral, que también incluye la Campaña de adquisición sísmica Offshore Argentina, Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114.



La región a explorar y auditar, se ubica costa afuera, en aguas federales, a más de 300 kilómetros al sudeste y 400 kilómetros al sur de la ciudad de Mar del Plata, con una superficie de aproximadamente 9.500 kilómetros cuadrados. En este sentido el legislador resaltó la importancia del “acuerdo que se pueda establecer para que la provincia de Buenos Aires pueda recibir regalías de la actividad petrolera” y agregó: “son más 500 millones de dólares anuales solo de esta Cuenca Argentina Norte, lo que puede ser de gran impacto en las cuentas de la provincia y los municipios, si se coparticipa, además de la generación de empleo y el desarrollo industrial”.

Además, haciendo alusión a la reciente visita del oleoducto en Vaca Muerta del ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, Durañona aseguró que "para avanzar hacia el proceso de balanza comercial favorable: acumular reservas y fortalecer la moneda para reducir el impacto inflacionario, una de las puertas principales es el desarrollo energético del país”.

Agencias internacionales estiman un constante aumento de la demanda global de alrededor de 35% hacia el 2050, por lo que, para el autor del proyecto, “el sector enfrenta un doble desafío: abastecer la demanda energética de una población en crecimiento, y hacerlo mediante energía segura y accesible que incorpore soluciones a la problemática del cambio climático”. Durañona argumenta que “mientras, avanzamos a modelos de desarrollo ecológico de manera progresiva, tal como lo establece la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así satisfacer las necesidades actuales de la población" y agrega que exploración y explotación racional de hidrocarburos permitirá "reforzar la transformación creando nuevas fuentes de empleo y energía descarbonizada".

Según indicó el senador, “el mar argentino tiene una potencialidad que podría ser similar a Vaca Muerta" y que, tomando los resultados del estudio de Impacto Económico del Desarrollo Hidrocarburífero Costa Afuera en Argentina, el desarrollo hidrocarburífero offshore podría significar un incremento del 3,5% anual del Producto Bruto Interno de la Argentina. En este sentido, expresó: “es innegable el impacto extraordinario que va a tener el territorio bonaerense y más directamente en los municipios costeros”.

Otros proyectos

Entre otras normas también se aprobó una iniciativa que establece la enseñanza de educación financiera en todos los niveles educativos y en la formación docente, tanto para instituciones de gestión estatal como de gestión privada; una ley que autoriza a la Provincia a expropiar el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Quinta de Los Méndez” ubicada en Tandil; y una normativa que regula la investigación científica en salud de los seres humanos, atendiendo a los códigos de ética, técnicas y protocolos establecido por distintos organismos Internacionales.

El cuerpo que preside Verónica Magario, avanzó en la ley que crea una revista de la Escuela Judicial, una publicación que tiene por objetivo generar un ámbito de reflexión y debate en temas vinculados con los desafíos actuales de ese poder del Estado; a la vez sancionó un proyecto que garantiza a toda persona que padece Parkinson el pleno ejercicio de sus derechos.