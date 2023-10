El coqueteo político del expresidente Mauricio Macri con el ultraderechista libertario Javier Milei no tiene fin y recalienta la interna de Juntos por el Cambio, a 15 días de las elecciones generales. En una entrevista abierta durante un encuentro empresario realizado en Guatemala, el ex mandatario respaldó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, pero se negó a contestar si apoyaría un gobierno de Milei.

Días atrás, durante una charla en los Estados Unidos con alumnos de Harvard, él mismo había propuesto apoyar un eventual gobierno de la Libertad Avanza y desató la ira de su exministra de Seguridad. En medio de la tensión cambiemita, luego de transitar el “duelo” de la interna presidencial, reapareción Horacio Rodríguez Larreta y evitó culpar al expresidente por su derrota, aunque volvió a tomar distancia: “No me cagó; tomó una posición producto de lo que él piensa que el país necesita y yo pienso algo diferente”, afirmó.

Las palabras del expresidente en Harvard también sacudieron los oídos de los otros integrantes de la alianza opositora. “Macri traiciona a Juntos por el Cambio haciéndole guiños a Milei y eso sí me da bronca”, afirmó el diputado y dirigente de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti.

Guatemala

Tras exponer a lo largo de la entrevista sobre los “logros” y “dificultades” de su gobierno y su diatriba “contra el populismo” durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo realizado en Guatemala, Macri enfrentó una pregunta que lo incomodó. “Para los que seguimos la política en la Argentina, no puedo evitar preguntarle: si gana Milei, ¿usted lo va a apoyar?”, le preguntó el moderador de la charla. El fundador de Cambiemos eligió otro camino para eludir una respuesta directa y arrancó con elogios a la candidata de JxC. “Estoy convencido de que Patricia Bullrich es la persona para liderar un momento tan difícil de la Argentina, no sólo por su carácter y su honestidad sino porque tiene un equipo detrás”, expresó, luego del reproche que recibió por parte de la titular del PRO en uso de licencia.

“Es muy difícil gobernar sin apoyo político y ella ahora lo va a tener: eso que yo no tuve, que me sentía solo con cuatro gobernadores, ella va a tener entre 10 y 12 y Milei tendría cero gobernador, cero. Entonces es muy difícil sin todas esas herramientas, por más que tenga buenas intenciones, querer llevar un cambio adelante”, planteó, alineado con el discurso bullrichista, aunque no son pocos los que desconfían de sus palabras.

Luego agregó que está “trabajando duramente” por Bullrich, “excepto por estos días que vine a cumplir acá, en apoyar y testimoniar que creo que el camino es por ahí”. En un clima de camaradería ideológica, el moderador no dejó pasar por alto la gambeta de Macri con suma cordialidad: “No me respondió la pregunta, pero muchas gracias, presidente”, le dijo y encendió las risas de los asistentes. “Es que uno nace de un solo equipo”, agregó Macri apelando a sus tradicionales metáforas futboleras.

Regreso sin gloria

En paralelo al viaje de Macri a Guatemala, reapareció Horacio Rodríguez Larreta. “Estoy recuperándome del golpe, tuve unos primeros días muy duros, muy golpeado, estuve hecho mierda al principio”, admitió en su primera entrevista tras la derrota en la interna presidencial de JxC (ver aparte).

El alcalde porteño recordó que fue “muy duro” ir al búnker de Juntos por el Cambio y “recibir un aplauso de compasión”, tras decirle a Bullrich “Patricia te felicito, ganaste, vamos a trabajar juntos, todo bien”. “Ella va a entrar al ballotage, estoy convencido. Es la mejor candidata a presidenta que tiene la Argentina”, agregó después para mostrarse encolumnado con su vencedora.

En ese marco, respondió sobre el rol de Macri y su apoyo a Bullrich en la contienda interna: “No me cagó; tomó una posición producto de lo que él piensa que el país necesita y yo pienso algo diferente”, dijo para tomar distancia del expresidente.

Y con el mismo énfasis, se diferenció del líder de Cambiemos y su coqueteo con Milei. “No es lo que quiero para gobernar la Argentina”, dijo y aseveró que no se imagina un país gobernado por el libertario. “Lo he dicho: no a la violencia, no a la agresión, no creo en eso”, insistió el alcalde porteño y remarcó: “Yo propongo el acuerdo y viene el otro que propone pisarlo. Es exactamente lo contrario”.

Embroncados

La propuesta de respaldar un hipotético gobierno de Milei, que Macri expresó ante los estudiantes de Harvard, --que lo presentaron, disculpas mediante, como “presidente de Venezuela”--, desataron la bronca de radicales que integran la coalición macrista. “Macri traiciona a Juntos por el Cambio haciéndole guiños a Milei y eso sí me da bronca”, dijo Yacobitti en una entrevista con Radio Continental.

“Las declaraciones de Macri, aportándole a Milei lo que él no tiene, que es nuestro fuerte y es ese músculo en la Cámara legislativa, me parece una canallada”, insistió y diputado nacional y referente de Evolución Radical, la fracción disidente de la UCR en la Cámara baja. “Hubo muchos que creían que el camino era coquetear con Milei”, señaló Yacobitti al tiempo que describió al economista como “alguien sumamente violento” y “populista”.