La irregular campaña que protagoniza Newell’s deja en suspenso muchas de las decisiones que se deben tomar para proyectar la próxima temporada. En el parque Independencia lo único seguro es que el equipo en enero va a jugar un amistoso con Inter de Miami para reencontrarse el club con Lionel Messi y Gerardo Martino. Pero no hay certezas de quién será el técnico en 2024 y se dilatan negociaciones por la renovación de contratos. El más relevante es del Cristian Ferreira. Para que el volante siga en el club el año que viene, la Lepra debe pagar dos millones de dólares, dinero que la tesorería no está en condiciones de afrontar.

Gabriel Heinze sigue en Newell’s porque el equipo le ganó a San Lorenzo. Pero esa victoria no alcanza para despejar dudas sobre su futuro. La incertidumbre en el parque Independencia domina la escena. Nadie sabe quién será el técnico en 2024 y la composición del equipo está en manos del manager Pablo Guiñazú, muy cuestionado en su vuelta al club por los escasos antecedentes en el cargo y poca identificación que tuvo con la institución desde su salida, allá por 2021. Pero el presidente Ignacio Astore delegó todo en Guiñazú y por estos días se debe resolver la contratación de jugadores que se quedan sin contrato a fin de año. Ferreira es el caso más representativo. Un jugador muy irregular, que no pudo marcar diferencias para sacar al equipo de las posiciones poco relevantes que tuvo en todo el año el club pero que no tiene reemplazo. De hecho, su sustituto es Guillermo Balzi, quien no se mostró competitivo para la Primera de Newell’s cada vez que tuvo que sustituir al ex Colón. La renovación de Ferreira cuesta dos millones de dólares. Es lo que River cotizó su pase. Un dinero que el club no tiene. La decisión de avanzar en una negociación por su ficha se hará independientemente de quién sea el entrenador el año que viene. Porque quizá Heinze llega a fin de año pero son pocos lo que creen la opción de su renovación por otra temporada. “Si Newell’s no clasifica a Copa Sudamericana este proyecto no se puede sostener económicamente”, asumió un colaborador del presidente.

Newell’s está a dos puntos de acceder a la plaza de Copa Sudamericana y a solo uno se quedar en clasificación a cuartos de final de Copa de la Liga. Un objetivo seguramente llevará al otro. A Heize lo urge terminar el año con Newell's vestido de protagonista en el fútbol argentino. Será la única forma despojar al club de la intrascedencia que asumió hasta ahora en el año calendario.

Pero así como está todo por definirse en el fútbol profesional, la dirigencia dio su confirmación a Inter de Miami para jugar un partido amistoso los primeros días de enero, en plena pretemporada del primer equipo. La idea nació con la llegada de Gerardo Martino al equipo donde se luce Lio Messi y encontró el entusiasmo de las autoridades de Inter y del propio ídolo de la Selección. El partido se jugará en el estadio de Inter.