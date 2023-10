Este jueves 12 de octubre desde las 20 la selección argentina se enfrentará a Paraguay en el Estadio Monumental por la fecha 3 de las Eliminatorias sudamericanas para al Mundial 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones de Lionel Scaloni y Daniel Garnero.



Lionel Messi llegará con lo justo al partido con Paraguay y no se descarta que pueda llegar a salir en algún momento del encuentro. De hecho en la conferencia de prensa de este miércoles, Lionel Scaloni no confirmó que vaya a ser titular. En la última práctica de fútbol reducido jugó normalmente e incluso marcó un golazo. No se vieron rastros de la lesión en el isquiotibial de la pierna derecha que no le permitió terminar el encuentro ante Ecuador y lo quitó del juego con Bolivia en La Paz y de algunos partidos con Inter Miami.

Se generó cierta preocupación por Lautaro Martínez, quien en la misma práctica sufrió un fuerte golpe en el tobillo derecho. Los futbolistas se entrenaron sin canilleras, y el centrodelantero y capitán del Inter de Milán sintió el impacto. El propio Scaloni sostuvo que "Lautaro sufrió un golpe en la tibia, está bien y es un toro (como su apodo), está fuerte y contento y es lo más importante"



"(Marcos) Acuña venía de una lesión, jugó medio tiempo el último partido y está en condiciones de ser parte de la convocatoria y de jugar. Evaluaremos si de entrada o no porque tiene muy pocos minutos encima, igual que (Giovani) Lo Celso, a quien valoramos un montón, tendría que forzar y no somos partidarios de eso"., agregó el DT de la selección.



Si bien ninguno de los dos entrenadores confirmó de manera oficial las formaciones, se supo qué equipo titular probaron en el último entrenamiento previo al partido.

Las probables formaciones de Argentina y Paraguay

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez o Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Carlos Coronel; Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Mathías Espinoza; Ramón Sosa, Richard Sánchez, Álvaro Campuzano; Miguel Almirón y Adam Bareiro. DT: Daniel Garnero.

Dónde ver el partido vs Paraguay en vivo online y por TV

El encuentro comenzará a las 20, será televisado por TV Pública y TyC Sports. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

