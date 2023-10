El cantante puertorriqueño Bad Bunny lanzó este jueves su esperado nuevo disco "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que incluye colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora y Ñengo Flow.





En su nuevo álbum, de 22 canciones, el puertorriqueño fusiona elementos tradicionales del trap con otros ritmos y sonidos.

Como parte del lanzamiento del disco, Bad Bunny se presentó anoche del jueves en el Coliseo de Puerto Rico, en la ciudad de San Juan, ante más de 10.000 personas. Allí estuieron presentes varios de los artistas que colaboran en el álbum, como Arcángel, Feid y Young Miko.

"A los que me aman los amo mucho... alos me que odian los amo más. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA", posteó en su cuenta de Instagram y le dedicó a sus seguidores "no lo escuchen, disfrútenlo, esto es 'pa ustedes".

Días antes, había anunciado el lanzamiento de su último trabajo con otro posteo. "El día más esperado por muchos ya llegó...", escribió el artista que compartió un corto alusivo al sucesor del galardonado Un verano sin ti.





Bad Bunny borró todas sus publicaciones anteriores y dejó solo esa pieza audiovisual ambientada en un barrio neoyorquino de mediados del siglo pasado. En el video, Bad Bunny aparece caminando por la calle entre un grupo de fotógrafos mientras ingresa a un restaurante, donde es recibido por su maître.

Récords en Spotify

En julio pasado y continuando con su seguidilla de éxitos, Un Verano Sin Ti, el último disco de Bad Bunny lanzado en mayo de 2022, se convirtió en el álbum con más reproducciones en la historia de Spotify, superando la marca de ÷ (Divide) de Ed Sheeran.

Según lo informado por la plataforma de streaming musical, el exitoso trabajo sumó 13 mil millones de reproducciones entre las 22 canciones que lo componen. De esta manera, Un Verano Sin Ti supera a varios artistas reconocidos de la industria musical como Dua Lipa, Post Malone, The Weeknd, Justin Bieber, Drake, Harry Styles, entre otros.

En su primera semana de venta, la reconocida producción debutó en el No. 1 del Billboard 200, consiguiendo 274.000 unidades equivalentes (discos físicos más reproducciones) de álbum en Estados Unidos.

En este sentido, se contabilizaron 356,66 millones de streams oficiales en sus primeros siete días de luz, convirtiéndose en la mayor semana de streaming de la historia para un álbum de música latina.





