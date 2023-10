Y, finalmente, Patricia Bullrich lo subió a Mauricio Macri a la Patoneta. Fue la forma que encontró la candidata para sellar la paz con el expresidente luego de los encontronazos que tuvieron la semana pasada, cuando él sugirió que si Javier Milei ganaban le podían prestar los votos en el Congreso para que salieran las leyes que él pida. En una recorrida por las localidades bonaerenses de Junin y Pergamino con el candidato a gobernador Néstor Grindetti, Macri aseguró que Bullrich es la única que tiene los bloques parlamentarios, los gobernadores y los intendentes para poder gobernar, mientras que a Milei "le falta espada". Es decir: lo contrario a lo que había dicho la semana pasada.

Desde que volvió, el exmandatario estuvo sobrecompensando: primero se acercó la noche del último debate para sacarse una foto de familia con Bullrich y otros dirigentes. Estuvo en Vicente López y en San Isidro el lunes, luego en Cordoba y Santa Fe, en cada lugar repartiendo boletas de Bullrich. Córdoba fue la primera opción que se barajó para una recorrida juntos, pero no coincidieron las agendas. Así que, finalmente -como adelantó este diario- ayer fue el reencuentro.

Más que en motorhome, fue en una avioneta que abordaron ambos, acompañados también por Diego Santilli, para viajar a Junin. Bullrich venía de grabar su participación en el programa de Mirta Legrand, que se estrenó con una entrevista muy amigable con Milei y su novia actual Fátima Flores. A Bullrich le tocó el segundo lugar.

La recorrida incluyó visitas a Junin y Pergamino. “Ayer (el jueves) estaba en Misiones, acompañando a nuestros candidatos ahí, llevándoles esta convicción de que el cambio que todos soñamos solamente lo puede liderar Patricia con un volumen político atrás que no tuvimos en 2015″, insistió Macri sobre lo que había planteado en Posadas: que Milei iba a tener mucha menos "espalda" de la que tuvieron en el gobierno de 2016 a 2019, en el cual no consiguieron imponer las reformas jubilatorias, impositivas y laborales que Cambiemos soñaba.

Un Macri orgánico

Macri hizo mucho hincapié en que Milei está en soledad: “No se puede hacer un cambio solo, el cambio requiere de una experiencia, de un liderazgo como el que tiene Patricia”. E insistió que la alianza de Juntos por el Cambio está en el ballotage: “En la segunda vuelta queremos dar el debate acerca del cambio que quiere la Argentina. Lo daremos seguramente con Milei”, aseguró el expresidente, quien -de vuelta en la Argentina- se mostró esta vez mucho más consustanciado con la estrategia de la candidata.

El fundador de Cambiemos se mostró a pura sonrisa al lado de Bullrich, como si nada hubiera ocurrido: “Ella planteó nuestros valores, nuestras ideas y la autoridad que hace falta en la Argentina. Hay algo que ella dice que a mí me encanta y es que los argentinos tenemos todo y no tenemos nada”, dijo.

Milei solo



En tanto, Bullrich consideró que "el cambio profundo que nosotros queremos hacer no se sostiene solo. Estamos listos para hacer ese cambio. Nosotros tenemos la fuerza política que que ha logrado que le cambio tenga hoy más gobernadores que el continuismo en 40 años de democracia. Tenemos 10 gobernadores, 500 intendentes, mayorías en el Congreso”, enumeró Bullrich. Por si no quedó claro: la estrategia es repetir ad nauseam que Milei no tiene con qué estructura política hacer lo que propone.

Por eso, justamente, fue tan complejo que Macri hablara la semana pasada de que le iban a facilitar la estructura.

Atrás quedaron las discusiones por la frase desafortunada desde Estados Unidos, por sus peleas con los radicales en plena campaña y por su silencio inicial cuando Milei le ofrecía un lugar en su eventual gobierno. En el entorno de Bullrich, cruzan los dedos para que Macri no tenga ninguna "ocurrencia" más en la última semana de campaña.

Este encuentro, todo indica, fue el último que los encontrará juntos antes del 22 de octubre, salvo que Macri resuelva asistir a alguno de los cierres de campaña que hará a Bullrich en la última semana de campaña. La candidata confía que para esos últimos días todos los patitos se mantengan alineados detrás de la Pata.