En Paraguay, este viernes se suspendió un curso sobre "Atención de la niñez y adolescencia transgénero: avances y desafíos", en el marco del XXIV Congreso Latinoamericano de Psiquiatria y que estaba a cargo del especialista argentino Adrián Helien, después que una senadora provida llevara una moción de censura para frenar una declaración de interés de ese encuentro internacional, por considerar la temática trans estaba "totalmente en contra" de la Constitución del país.

El hecho ocurrió después de que la senadora del Partido Colorado, Lizarella Valiente, planteara que era inconstitucional que se diera un curso sobre niñeces y adolescencias transgénero. Va "totalmente en contra de nuestra constitución nacional, no es una cuestión ideológica mía", dijo.

Según el diario ABC de Paraguay, "aunque la intención de la cartista no prosperó, el comité organizador decidió suspender la charla prevista", durante el evento que se realizó entre el 12 y 14 de octubre en Asunción.

"Hubo amenazas de antiderechos"

"Lo cierto es que el curso, al ser censurado, tuvo más visibilidad. Porque al llegar el debate a los medios y al Senado paraguayo se puso en discusión el tema transgénero. Entonces, a pesar de la censura, fue un éxito", dijo a Página|12 Helien, psiquiatra, fundador y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgéneros, del Hospital Durand.

Según contó, los organizadores del evento, realizado por la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y Profesionales afines (FLAPIA) decidieron bajar el curso "porque no estaba garantizada mi seguridad".

"Recibí el apoyo institucional de FLAPIA hasta último momento. Pero la presión en las redes sociales y la escalada de situaciones y amenazas recibidas fue enorme", aseguró Helien.

Además del debate que provocó en el Senado paraguayo, se sumó un comunicado de la Facultad de Medicina manifestándose en contra del curso. "Esto habla de una medicina cis normativa que no incluye la diversidad y denota un enorme prejuicio. Mi exposición era claramente de acompañamiento en la salud a las niñeces y adolescencias trans con los más altos estándares internacionales", sostuvo el especialista.

Así las cosas, "los organizadores me aconsejaron no viajar porque no me podían garantizar la seguridad frente a hechos de violencia que podrían ocurrir, en un sentido hipotético, porque las amenazas estaban" por parte de grupos antiderechos.



"Que las personas trans y el colectivo LGTBIQ+ no tenga acceso a la salud es uno de los temas importantes que hay que visibilizar. Porque el acceso a la salud es un derecho humano básico que, en este caso, no está garantizado", finaizó.



El insólito debate en el Senado de Paraguay

La senadora Valiente, considerada como "provida y profamilia" y conocida por manifestarse en contra de lo que considera "ideología de género", planteó en la sesión del miércoles pasado, en el Senado paraguayo, derogar la declaración de interés sobre el congreso de psiquiatría porque el curso sobre niñez y adolescencia trans la consideraba "inconstitucional".

El planteo fue considerado como un intento de "censura" por parte de las legisladoras Esperanza Martínez -quien lo consideró como "una payasada"-, de Celeste Amarilla (PLRA) y de Kattya González (PEN). Entre otras cosas, le respondieron a Valiente que su intento era "mentir": "Usted tergiversa y usted cansa, parece que es un distractor de lo que está pasando porque insiste en un solo tema desvirtuando todo".

Pero además, defendieron el derecho al debate y la libertad de cátedra. "Esto es ciencia, libertad de cátedra y de expresión", le respondió la liberal Amarilla.

En un comunicado, los organizadores del Congreso expresaron que por motivos de "público conocimiento" se decidió a suspender el curso sobre salud de niñeces y adolescencias trans.

"Lamentamos que esta actividad se haya malinterpretado en cuanto a su finalidad. Rogamos a los ya inscritos disculpas y aclaramos que a los mismos se les devolverá lo abonado", termina el texto de FLAPIA.