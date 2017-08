El último disco es el que cuenta. El 31/8, la violera Ine Güemes pelará Corazón de alcaucil (CAFF) y Leo Costa y los Jureles harán proselitismo por la Banana Elite (Ciclo Sesiones, Caras y Caretas 2037). El 1/9, la ex Bandana Ivonne Guzmán meneará Sue (Santos 4040), el folk-rocker Matías Foreiter probará Soplar y hacer tormentas (Conventillo Cultural Abasto) y Abril Sosa chapeará Canciones para que me creas (La Trastienda Samsung). El 2/9, el pop-folker Conrado Harrington mostrará Signos vitales (Sala Mediterránea), los Rolando Motta festejarán Sábado (Beatflow), los hard-rockers australianos Airbourne vapulearán Breakin’ Outta Hell (El Teatro), los rockeros melódicos Inmerso sacarán entrada para Circo demente (The Roxy) y los indiepoperos Minco catarán su homónimo Minco (Vuela el Pez). El 3/9, el ritmatista jamaiquino Lee Scratch Perry advertirá The Super Ape Strikes Again (Niceto Club). Y el 6/9, la paulista María Gadú sacudirá Guelã (La Trastienda Samsung) y el funkoblusero Iván Salo madrugará Despierta (La Tangente).