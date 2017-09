Chivos regals

A revolcarse

El 6 de septiembre se celebra el Día Internacional del Sexo y Prime no quiso quedarse afuera de la fiesta. Descuentos especiales para que invites a alguien a comer afuera, paquetes en centros de estética, barberías y peluquerías, reserva de choferes y disponibilidad en todos los hoteles con valores promocionales. El miércoles 6 habrá un PRIME Móvil recorriendo la ciudad con paradas en calles reconocidas a la altura del 69 (¡viva el sexo oral!) entregando kits especiales y por la noche la campaña tendrá su cierre con un after hours. Además, el verdadero HOT sale llegará a la tienda online de PRIME el mismísimo día del goce. ¡Viví la semana del sexo a pleno! No te prives de sentir placer, con quien quieras y como te guste (y a él/ella/ellxs también).

Más info: prime.com.ar

Ternura en galletitas

La marca violeta de chocolates amplía su gama de productos, esta vez con Milka Cookies: una combinación perfecta de galleta y chocolate Milka en dos versiones: vainilla y chocolate. En este marco, Milka llevará adelante la “Cookietón: una maratón de ternura”, con el objetivo de repartir la mayor cantidad de productos, en la menor cantidad de tiempo. Se trata de un camión que recorrerá los principales puntos de Capital Federal invadiendo la ciudad con el más delicioso aroma a galletitas recién salidas del horno sorprendiendo a todxs con estos nuevos productos para que puedan probarlos y convertirse en sus nuevos fans. Lxs argentinxs somos unxs de lxs principales consumidores de galletitas del mundo, con un consumo por persona que ronda los 12 kilos por año.

En supermercados de todo el país.