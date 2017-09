Ciber acoso de gran violencia mediática

Desde Santa Fe

La provincia de Santa Fe presentará una denuncia penal para que se investigue el acoso cibernético que sufrió en las últimas horas la ministra de Educación Claudia Balagué por haber dicho que la desaparición forzosa de Santiago Maldonado era "muy grave" para la "democracia" argentina. Lo confirmó ayer el jefe del bloque del Frente Progresista Eduardo Di Pollina, en el recinto de la Cámara de Diputados y en medio de un debate que concluyó con un reclamo al gobierno de Mauricio Macri: la aparición con vida del militante desaparecido el 1º de agosto en Chubut tras un procedimiento de la Gendarmería y el esclarecimiento del caso. Di Pollina reveló que el ataque informático a Balagué involucró a "miles de trolls que responden a alguna organización nacional muy importante para agredirla como lo hicieron, incluso en este momento. No vamos a calificar qué origen tienen, pero nos imaginamos de dónde pueden venir", advirtió.

En diálogo con Rosario/12, Balagué consideró el ciber acoso como "grave y serio" por su "gran violencia mediática". Y precisó que el ataque se extendió en las redes sociales a partir de un hecho falso: le inventaron una supuesta directiva para que los docentes tomen asistencia en las escuelas e incluyan en la lista de alumnos a Santiago Maldonado.

El equipo informático del Ministerio de Educación ya detectó a los "principales 20 trolls involucrados" en el operativo. En apenas doce horas, (el miércoles 30 de agosto, entre las 7 y las 19) Balagué tuvo "687 menciones" generadas por 490 usuarios que "alcanzaron un nivel máximo de viralización potencial de 586.528 vistas". "El pico de actividad se registró a las 13.40 con 49 menciones y las palabras usadas fueron su nombre y apellido, el cargo y la consigna "Nunca más", pero seguida de dos K.

Desde su banca en diputados, Di Pollina reivindicó el compromiso de Balagué con los derechos humanos, recordó que había dicho que "es muy grave la desaparición de una persona en democracia", y contó cómo fue la secuencia: "No es casualidad que el periodista Eduardo Feimann saliera a agredir a la ministra de una manera incomprensible, pero coherente con su ideología. Luego, algunos medios lo replicaron. Y después, recibió un ataques de miles de trolls que responden a alguna organización nacional muy importante para agredir como lo hacen, incluso en este momento. Nos vamos a calificar qué origen tienen pero nos imaginamos de dónde pueden venir", agregó.

A la mañana, Balagué y el secretario de Educación, Oscar Di Paolo, habían dicho que analizaban la posibilidad de denunciar el ciber acoso ante la justicia y que en esa tarea estaba el equipo jurídico del Ministerio. A la tarde, Di Pollina lo confirmó en la Legislatura. "La provincia de Santa Fe va a presentar una denuncia en sede judicial para que se investigue el origen de estos trolls", afirmó el legislador.

Balagué dijo que el ataque contra ella fue "masivo" y "orquestado por un grupo de cuentas que se replicaron rápidamente diciendo que yo había dicho algo que no es real (lo de la lista de asistencia con Maldonado) Fue una sensación de gran violencia mediática que no se corresponde para nada con la realidad. En las escuelas no pasó nada de eso".

-‑¿Saben cuál es la fuente del ataque? -preguntó este diario.

-‑Es una única fuente de unas 20 cuentas localizadas en distintas ciudades, ninguna es de Santa Fe. Son cosas lamentables que estamos viviendo en estos tiempos, pero que no va a opacar el trabajo que realizamos en la provincia, en nuestras escuelas y con nuestros docentes --contestó.

-‑¿Tiene alguna hipótesis? ¿A qué atribuye el ataque?

-‑No lo sé. Vivimos una época en que importa más lo que sucede de manera ficticia en las redes sociales que lo que pasa en la realidad. Nuestro abordaje siempre tiene otra mirada y no esta banalización de temas tan serios y profundos como la desaparición de una persona. Nosotros tenemos un plan "La escuela hace memoria", que aborda con responsabilidad y sin partidización los derechos humanos y la democracia.