Este 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en Ituzaingo, Corrientes, la información sobre su lugar de votación está disponible en el padrón electoral.

¿Cómo encontrar mi lugar de votación por nombre y apellido?

La Cámara Nacional Electoral inauguró un sitio web donde los electores pueden consultar la ubicación en la que votar en Ituzaingo, Corrientes. En esa plataforma obtienen el nombre y la dirección del sitio en el que votan, el número de mesa asignada para sufragar y el número de orden en que están en el padrón electoral. Es aconsejable concurrir a votar con esta información porque acelera el trámite y reduce las demoras.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Los electores que no concurran a votar están obligados a justificar por qué no fueron. Quienes no presenten justificación para su ausencia deberán pagar una multa. Están habilitados los treinta y seis millones de electores que constan en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera los documentos autorizados para sufragar.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar previo al que aparece en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Elecciones Nacionales 2023: ¿Qué se vota en el balotaje en Argentina?

En las Elecciones Nacionales de 2023 en Argentina, el balotaje tiene un objetivo central y decisivo: la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Este proceso de segunda vuelta se lleva a cabo debido a que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria en la primera ronda de votaciones. Así, los ciudadanos argentinos están convocados a las urnas para elegir entre los dos binomios presidenciales más votados en la primera vuelta.

LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL ACLARÓ QUE SON VÁLIDAS PARA VOTAR LAS BOLETAS DE LA PRIMERA VUELTA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró que son válidas para votar en el balotaje de este domingo las boletas que fueron oficializadas para la primera vuelta que se realizó el 22 de octubre, en la categoría de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Del mismo modo, son válidas las boletas oficializadas para este domingo 19 "respetando el diseño y sin otra modificación", aclaró la CNE.

En tanto, explicaron que "no son válidas" las boletas que se utilizaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se disputaron el pasado 13 de agosto.

En el marco de la segunda vuelta que se disputará este domingo, los argentinos definirán al próximo Presidente y Vicepresidente de la Nación entre las fórmulas integradas por Sergio Massa-Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Javier Milei-Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

Dónde esperan los resultados los candidatos presidenciales los resultados de las elecciones

Dirigentes y militantes de la lista de Unión por la Patria se juntarán en el espacio cultural C Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6.271, en el barrio porteño de Chacarita. Este recinto, que tiene 6.000 metros cuadrados y capacidad para 4.500 personas, es el mismo que albergó a la coalición en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En cuanto a la locación elegida por La Libertad Avanza (LLA) para que el diputado Javier Milei y los referentes de su espacio reciban los resultados de la elección general, el partido repite también el sitio de las PASO: el Hotel Libertador, ubicado en la avenida Córdoba 690 de la ciudad de Buenos Aires.

¿A qué hora se publican los resultados del balotaje 2023?

Los primeros resultados del balotaje presidencial 2023 se conocen a partir de las 21 del domingo 19 de noviembre, tres horas después del cierre de los comicios. Se toman como base los resultados informados por cada presidente de mesa al Ministerio del Interior mediante un telegrama.

El telegrama de escrutinio es confeccionado por el presidente de mesa, contiene todos los detalles de los votos contados en esa mesa y lleva la firma de las y los fiscales de las agrupaciones intervinientes.

El conteo que se hace ni bien cierran las mesas no tiene validez legal ni sirve para proclamar a los representantes electos, pero permite conocer la tendencia de la votación a pocas horas del cierre de los comicios y brindarle información a la ciudadanía. Esta tarea la lleva adelante la Dirección Nacional Electoral (DNE).

En tanto, el escrutinio definitivo sí tiene validez legal y establece quiénes son los candidatos electos a los cargos en disputa. Es aquel que hace la Justicia Nacional Electoral.

Comienza 48 horas después de la finalización de las elecciones, se realiza a partir de las Actas de Escrutinio de cada mesa, y es el que produce los resultados de la elección a partir de los cuales se distribuyen los cargos en juego. Asimismo, a diferencia del provisorio, el definitivo abarca todas las mesas habilitadas para la elección.