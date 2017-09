En Porto Alegre, el puntero y ya clasificado Brasil le ganó 2-0 al Ecuador dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, que aún guarda esperanzas de alcanzar el repechaje ante un equipo de Oceanía y así poder lograr el pase a la máxima cita de Rusia 2018. Los goles fueron convertidos en el complemento por Paulinho y el ingresado Coutinho. Notable campaña del entrenador Tite, cuyo combinado disputó 12 cotejos, con 11 triunfos y una derrota: el 1-0 ante Argentina en un amistoso en Melbourne, Australia.

Con el aliento permanente de su gente, Brasil dominó el trámite a gusto a puro talento, toque y circulación, pero el arquero Banguera resistía como podía. Con Neymar –el abanderado de las gambetas indescifrables– y Willian no sólo bailando sobre la pelota sino también bailando a quien los enfrentara, algo que en general terminaba en infracción a favor de la verdeamarela. Así y todo, el gol no llegaba. Por su parte, Ecuador –que debía ganar para pelear el cuarto puesto con Chile y Argentina– no representaba peligro para los locales, apenas algún centro aislado de Valencia que no hallaba receptor, y poco más.

El gol finalmente tras un corner que capitalizó Paulinho. Luego, Coutinho selló el 2-0 final, que debió ser mayor. Con este resultado, el Scratch suma 36 unidades y si sigue ganando podría superar el record de Argentina cuando era dirigido por Marcelo Bielsa, que logró sumar 43 puntos de los 54 posibles. Si Brasil vence en los tres cotejos que le quedan, llegaría a 45.