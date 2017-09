En medio del proceso electoral abierto en la Universidad de Villa Mercedes (San Luis) para definir a sus primeras autoridades, por decreto del presidente Mauricio Macri fue desplazado quien se venía desempeñando como rector normalizador Roberto Schwartz, para que en su lugar ingrese David Luciano Rivarola, un hombre del radicalismo de la provincia. El 8 de agosto Schwartz había convocado a la asamblea universitaria para votar al primer rector el próximo 12 de octubre; por ahora el Ministerio de Educación no resolvió si se mantendrá esa convocatoria. El oficialismo de la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá denunció que se trata de una intervención y un avasallamiento de la universidad creada en 2009.

“El problema es que nos sacan con un proceso electoral en tránsito, algo que no es bueno para las instituciones democráticas. Ellos no pueden soslayar un proceso electoral. Ya se había convocado a elecciones”, dijo a PáginaI12 el ex rector normalizador Schwartz, quien había asumido su cargo en marzo del 2016. El desplazamiento se suma a los múltiples cambios que ya sufrió la UnViMe en sus pocos años de vida. El predecesor de Schwartz, Jorge Olguín, fue el primer rector normalizador de la UnViMe y duró menos de un mes en su cargo; también por decisión del presidente Macri. Antes, la primera rectora organizadora fue Gladys María Ciuffo, que luego le dejó su lugar a Juan Carlos Geneyro, que antecedió a Olguín. Así, Rivarola se transformó en el tercer rector normalizador y en la quinta autoridad a cargo de la joven casa de estudios.

El peronismo de San Luis, a través de la senadora Liliana Negre de Alonso, definió a la maniobra como un “avasallamiento al orden institucional y a la autarquía universitaria” y le solicitó al Poder Ejecutivo que dé marcha atrás con el decreto. Cuando el gobierno anterior propuso crear la UnViMe, el radicalismo puntano, que encabeza la Universidad Nacional de San Luis, se opuso con firmeza. Un actor clave de ese rechazo fue el entonces rector de la UNSL, José Riccardo, hoy presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por Cambiemos. Según trascendió, el nuevo rector Rivarola es una persona cercana a Riccardo. Tras los resultados de las PASO, donde el oficialismo de los Rodríguez Saá fue derrotado, la UCR consiguió la designación de un rector afín en la UnViMe.

Rivarola se defendió diciendo que las autoridades salientes de la universidad “armaron a las apuradas un cronograma electoral, un manotazo de ahogado para intentar quedarse”, cuando trascendió que se iba a producir su designación. En diálogo con este diario, Rivarola consideró que “hay irregularidades en el proceso electoral, porque no se cumplen los requisitos de la Ley de Educación Superior, que exige que pueda votar el 70 por ciento de la planta de profesores. Aquí podrían votar, de 200 que son, solamente menos de 100. Tampoco votan los graduados”, afirmó el actual rector organizador, que hoy cumplirá su sexto día hábil frente a la institución. Sobre la elección ya convocada, Rivarola no quiso arriesgar qué determinará el Ministerio de Educación, aunque lo más probable es que el llamado para la fecha del 12 de octubre se levante.

Mientras tanto, la UnViMe tiene como gran objetivo académico que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) habilite a la institución a dictar la carrera de Medicina.

Informe: Gastón Godoy.