El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, parece sumergido en un sinfín de equívocos: tras volverse viral por sus particulares expresiones y gestos durante una entrevista televisiva, ahora el libertario volvió al centro de la opinión pública luego de replicar una supuesta frase de Lionel Messi contra el kirchnerismo. Un hecho que nunca ocurrió.

A través de su cuenta de X (exTwitter), el candidato de ultraderecha compartió una imagen con una frase que se le atribuye al astro argentino: "El kirchnerismo se robó los respiradores que yo mandé, yo no me olvido", reza el texto.

Sin embargo, la imagen, que fue posteada por la cuenta Milei Conducción y reposteada por el diputado extrema derecha, es falsa dado que el futbolista argentino nunca hizo esa declaración.

El uso de Messi y la Fake news: un viejo recurso

Esta no es la primera vez que desde la LLA quieren utilizar y manipular la imagen del capitán argentino a su favor.

Recientemente, también circuló en la misma red social la captura de una supuesta historia publicada por Lionel Messi en su cuenta de Instagram en la que se puede ver la figura de un león.

El posteo con la presunta historia del futbolista del Inter de Miami comenzó a viralizarse el 22 de octubre, día en que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. El tuit fue acompañado por el siguiente texto: “Leo Messi votante del León Milei”. Sin embargo, esto es falso, según expuso el sitio especializado Chequeado.

"No existe ninguna referencia en medios de comunicación sobre la supuesta publicación del jugador, de acuerdo a una búsqueda de Chequeado en Google. Tampoco existe referencia alguna de Messi sobre Javier Milei", explicó el portal mencionado.



Además, Marcelo Méndez, director de Comunicación del futbolista, señaló que “Leo nunca posteó eso” y que “esa story no existe”.

Asimismo, otro detalle que corrobora la falsedad de la supuesta captura es que muestra en la parte inferior la posibilidad de enviar mensajes. Una opción que no está disponible en las historias de la cuenta oficial de Messi, puesto que no permite que le escriban mensajes directos, al menos no cualquier persona que no esté entre los usuarios que sigue.

Anteriormente, también se difundieron distintas desinformaciones vinculadas a una supuesta manifestación del rosarino en apoyo al candidato de ultraderecha.

En junio de 2022 apareció una supuesta afirmación del jugador que indicaba: “El Kun me hizo conocer el liberalismo. El año que viene voto a Milei”. Sin embargo, esto era falso y fue desmentido.

Además, este año circuló otra desinformación en la que, a partir de distintos audios, Messi afirmaba que “hay que votar a Milei”. También se comprobó que estos audios fueron manipulados.

Por último, otra fake news fue desarticulada en torno a una fotografía en la que se podía ver al astro rosarino posando con el libro del candidato presidencial de La Libertad Avanza. Esta imagen había sido modificada ya que en realidad en sus manos Leo tenía un libro de firmas.