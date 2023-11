Salta es tierra de poetas y cantores, eso es sabido. Y probablemente, haciendo honor a esa máxima que rige la identidad cultural de las tierras de Güemes, contará por primera ve con un Festival internacional que celebrará a los cultores y culturas del arte de los versos, y por supuesto, a sus lectores.



Así, organizado por la Comisión integrada por Leopoldo Castilla, Esteban Singh Caro, Marcelo Sutti, Lucrecia Coscio, Diego Saravia Tamayo, Fernanda Agüero, Carlos Müller y Eduardo Robino, desde el 1 y hasta el 4 de noviembre se desarrollorará este encuentro destinado a la lírica de ayer y hoy. Además, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Secretaría de Cultura de la provincia son coorganizadoras del convite.

En ese contexto, la inauguración se realizará el 1 de noviembre en el Teatro de la Usina Cultural, España 198, a las 19, con palabras a cargo de Leopoldo Castilla y un recital de poetas internacionales donde estarán Huang Kangyi (China), Rafael Courtoisie (Uruguay), Miguel Ángel Zapata (Perú), Iván Oñate (Ecuador), Gabriel Chávez Cazasola (Bolivia), Paura Rodríguez Leytón (Bolivia), Javier Alvarado (Panamá).

En esa tónica, integrantes de la comisión a cargo de la reunión, se abrieron al diálogo con este medio.

En primer lugar, Fernanda Agüero expuso: “este Festival nació del entusiasmo y las ganas de reunir a muchos grandes poetas nacionales e internacionales en Salta, hemos trabajado un tiempo importante y pusimos todo nuestro esfuerzo para que se concrete teniendo en cuenta que estamos viviendo un tiempo difícil. Me parece importante colocar a Salta como centro de un acontecimiento tan hermoso y trascendente que permitirá conocer y difundir la poesía, tanto la propia como la de quienes nos visitarán. Estamos felices de la convocatoria lograda y seguramente será una fiesta de la palabra porque llegarán grandes poetas internacionales y nacionales“.

Pretensión de continuidad

En la misma línea, Lucrecia Coscio explicó que esta "es la primera vez que se organiza desde Salta un Festival Internacional de poesía con la participación de poetas de tan importante trayectoria. Es una primera experiencia para posicionar a Salta en un contexto internacional. Pretendemos darle continuidad renovando las listas de poetas argentinos/as y extranjeros/as con el fin de que el Festival sea todo un espacio de encuentro e intercambio con los/as poetas locales “ .

En paralelo, Marcelo Sutti descacó que el I Festival internacional de Poesía de Salta "fue una iniciativa del poeta salteño Leopoldo Teuco Castilla y del filósofo y gestor cultural Esteban Singh Caro. Se forma una comisión y desde ahí, hace ya más de un año, venimos trabajando. Hubiésemos querido invitar a más poetas, pero las circunstancias económicas del país no nos lo permitieron pues en principio iban a ser 5 días y nos vimos obligados a quedarnos con 4. El apoyo para concretarlo se logró a partir de aportes privados y de una ininterrumpida tarea de gestión". Y consideró que, "dada la jerarquía de las y los poetas invitados, nacionales e internacionales, ofreceremos al público asistente un panorama profundo e interesante sobre la poesía actual". En el mismo sentido dijo que esperan "una nutrida concurrencia, en especial estudiantes y poetas jóvenes". También agradeció el apoyo que recibieron y deseó "repetir cada año el festival invitando a poetas que no pudieron ser invitados esta primera vez “.

Guardar la memoria poética

Por su parte, Diego Saravia Tamay, aportó un detalle interesante, ya que según sus palabras, “La idea del festival surgió conjuntamente con la idea de hacer un centro cultural en San Lorenzo", algo que todavía "no se ha podido concretar. La idea era tener un lugar que guarde la memoria poética principalmente de la provincia de Salta y que mantenga viva la tradición poética regional a través de actividades de difusión, colección, edición de libros, festivales". Y luego "un grupo de poetas salteños tomó la iniciativa de organizar el primer Festival Internacional de Poesía de Salta dedicando a esto su esfuerzo y su tiempo durante largos meses“.

Saravia Tamayo consideró que este tipo de actividades culturales permite mantener y dar a conocer la tradición poética de una región, “además de los beneficios que tiene el hecho de poder disfrutar de la poesía como de cualquier otro arte“.

Más aún, el escritor afirmó que una ciudad con actividades culturales es “una ciudad más viva que si no hubiese. Y ofrece a los ciudadanos la posibilidad de cultivar el espíritu. No hay que teorizar sobre ello, si, a estas alturas de la historia, podemos apreciar las diferencias entre ciudades y sus habitantes cuando en las mismas hay diversa oferta cultural y cuando no la hay“.

Entusiasmado, agregó que actividades de este tipo sirven “para dar a conocer la maravillosa experiencia de escuchar y sentir la poesía. Probablemente no es algo que le vaya a pasar a todos los que escuchen, pero sí estoy seguro que hará mella en el espíritu de muchos y en algunos despertará una llama que no se puede apagar“.

Finalmente, Noelia Gana, artífice de Ofelia Vuelve al Río y una de las creadoras invitadas, subrayó: “Creo que un Festival de poesía es trascender las fronteras de las páginas y las pantallas, reunirnos cuerpo a cuerpo es un acto poético y político fundamental. Darle a la comunidad la oportunidad de descubrir las voces que hay detrás de las hojas. El carácter internacional es una gran apuesta a ese encuentro, que invita a una consolidación poética local y la expansión".

Asimismo, la poeta y actriz describió que cuando los poetas se encuentran no sólo se leen y se escuchan, también "se conocen, se tejen redes, nacen nuevos proyectos, y eso dinamiza y expande la poesía, tiene un efecto colectivo, local y regional. El trabajo minuicioso que viene haciendo el Teuco Castilla creo que tiene que ver con ese efecto de consolidación y expansión, la construcción de una identidad poética local, regional que se propaga en un tejido que nos reúne y al que podemos pertenecer".

Para concluir, Gana indicó: “Participar de este Primer Festival Internacional para mí es un una gran alegría, por la expectativa de encontrarnos, descubrir y conocer nuevas voces que no tendría si no la posibilidad de conocer, más el encuentro de aquellos que ya nos conocemos y venimos trabajando cada uno desde su lugar para generar estos espacios que nos reúnen y dinamizan. Que suceda en Salta es una celebración“.

La agenda del Festival

Comienza el 2 de noviembre de 2023 y se desarrollará en el Centro Cultural América (Mitre 23). De 10 a 11.30, recital poético a cargo de Idangel Betancourt (Cuba), Celina Galera (Catamarca), Alejandro Acosta (Catamarca), Mariano Cornejo (Salta), Marta Schwarz (Salta), Cristian Adet (Salta), Rolando Vargas (Salta). Modera: Eduardo Robino.

De 11.30 a 13: recital poético con Ángel Martínez Haza (Cuba), Adriana Petrigliano (La Rioja), Claudio Suárez (Córdoba), Mario Vázquez (Salta), Raquel Guzmán (Salta), Rosa Machado (Salta), Noelia Gana (Salta). Modera: Lucrecia Coscio.

Por la tarde, de 18 a 18.30, habrá una mesa sobre poesía y lenguaje a cargo de Ivonne Bordelois (Buenos Aires). Presentación a cargo de Fernanda Agüero.

De 18.30 a 19.20: recital poético con Paura Rodríguez Leytón (Bolivia), Huang Kangyi (China), Ivonne Bordelois (Buenos Aires), Silvia Barei (Córdoba), Eduardo Robino (Salta), Diego Saravia Tamayo (Salta), Hugo Rivella (Salta). Modera: Marcelo Sutti.

De 19.3 a 20.30, recital poético con Rafael Courtoisie (Uruguay), Iván Oñate (Ecuador), Julio Salgado (Santiago del Estero), María Casiraghi (Buenos Aires), Santiago Sylvester (Salta), Carlos Juárez Aldazábal (Salta), Marcelo Sutti (Salta). Modera: Carlos Müller.

El 3 de noviembre de 2023 la actividad se trasladará al hall del Teatro de la Usina Cultural (España 198). De 18 a 18.30 habrá una mesa sobre poesía actual de Argentina a cargo de María Malusardi (Buenos Aires), con la presentación de Lucrecia Coscio.

De 18.30 a 19.20, habrá otro recital poético, a cargo de Miguel Ángel Zapata (Perú), Javier Alvarado (Panamá), María Malusardi (Buenos Aires), Vicente Muleiro (Buenos Aires), César Bisso (Santa Fe), Francisco Avendaño (Santiago del Estero), Fernanda Agüero (Salta), Lucrecia Coscio (Salta), con la moderación de Diego Saravia Tamayo.

De 19.30- a 20.30, se desarrollará un recital poético con la participación de Gabriel Chávez Cazasola (Bolivia), Juan Carlos Moisés (Chubut), Miguel Ángel Federik (Entre Ríos), Héctor Berenguer (Santa Fe), Gustavo Caso Rosendi (Chubut), Carlos Müller (Salta), Darío Villalba (Salta). Modera: Esteban Singh Caro.

El aaa4 de noviembre de 2023 la actividad seguirá en el Teatro de la Usina Cultural. De 18 a 20.30 se hará el acto de clausura del Festival, con palabras a cargo de Leopoldo Castilla. Y luego habrá un recital de Iván Oñate, Gabriel Chávez Cazasola, Paura Rodríguez Leyton, Javier Alvarado, Rafael Courtoisie, Vicente Muleiro, Gustavo Caso Rosendi, Miguel Ángel Federik, Héctor Berenguer, María Malusardi, Ivonne Bordelois, César Bisso, María Casiraghi, Adriana Petrigliano, Julio Salgado, Francisco Avendaño, Silvia Barei, Claudio Suárez, Alejandro Acosta, Celina Galera. La moderación estará a cargo de Leopoldo Castilla.