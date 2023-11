El plantel de Central volvió ayer a los entrenamientos y Carlos Quintana se mostró recuperado de la dolencia que le impidió terminar el partido con Argentinos. Para visitar el lunes a Barracas Central están en duda Facundo Mallo y Maximiliano Lovera.

Miguel Russo hará fútbol recién el sábado para buscar la alineación que visitará a Barracas Central el sábado a las 18.30 pero tiene la certeza de que podrá disponer de Quintana. El zaguero central pidió el cambio el pasado domingo en el juego con Argentinos pero ayer se mostró recuperado y pudo cumplir con la rutina física de entrenamiento. Las dudas pasan por la situación de Mallo y Lovera. El zaguero central no jugó la última fecha por una lesión muscular que sufrió en el juego con Instituto. Todavía no se muestra recuperado y Russo esperará por su evolución hasta el fin de semana para tomar una decisión. En caso de no volver permanecerá en la formación Juan Cruz Komar, de buena actuación el último fin de semana. Mientras que Lovera volvió a tener molestias musculares. El delantero no logra su plenitud física y sintió el rigor de jugar dos partidos en cinco días. De todos modos Russo tiene toda la semana de trabajos para recuperar jugadores y buscar la alineación ideal para encontrar el lunes la primera victoria del torneo en condición de visitante.