Este domingo 19 de noviembre se realiza el balotaje presidencial 2023 entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y su contrincante de La Libertad Avanza, Javier Milei. Los electores pueden averiguar dónde votar a través de un sencillo trámite en la página web de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La CNE habilitó un sitio web en el cual los votantes pueden consultar el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan, el número de la mesa asignada para sufragar, y el número de orden en el que están en el padrón electoral. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 35.844.334 electores que figuran en el padrón general y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.



Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica Libreta de enrolamiento DNI verde DNI celeste DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.



