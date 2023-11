El puntero fue último y dejó la tranquera abierta al malón que lo persigue en la Copa Coronación de TC Mouras. El retraso de Jorge Barrio (Chevrolet) con la trompa rota por un roce en la primera vuelta fue aprovechado al máximo por Ignacio Faín (Dodge) que, tras seis meses, volvió al primer puesto en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. El estimulante avance de Jeremías Scialchi (Torino) hasta el segundo lugar ilusiona con las chances por el título, mientras que Thomas Ricciardi (Ford) cerró el podio multimarca. El puesto 12 de Barrio permite que, a una fecha del cierre del año, lidere con 179 puntos frente a Scialchi (171,5), Ricciardi (165,5) y Fain (150) hacia la definición del 26 de noviembre en el mismo circuito.

Momento clave

El dominio del pinamarense del JP Carrera se frustró en un fin de semana en el que no puso sobresalir y por primera vez desde que comenzó el play off terminó fuera del podio. De hecho, bastante lejos, pues el mínimo exceso de Baltazar Leguizamón (Dodge) en la primera vuelta, batallando con Barrio, descalzó y rompió la trompa de la Chevy de Jorgito del lado izquierdo. Desde allí no contó con buena velocidad punta ni, mucho menos, sustentación aerodinámica para el veloz curvón del circuito perimetral 'Juan Gálvez' que se habitualmente se utiliza en el autódromo platense. Apenas fue 12° en la carrera, pero logró sumar algunos puntos.

"Hay que seguir creyendo, todavía podemos dar pelea"

Faín y su 4° festejo en 15 carreras - Prensa ACTC

La Dodge del Galarza Racing que conduce Ignacio Faín reverdeció en el momento justo, pues dominó el Gran Premio Helix para llegar a su cuarta victoria en la temporada. Esto dejó al santafecino de Villa Minetti con ilusiones con miras a la última fecha del año, lo mismo que sus compañeros en el podio, tanto Jeremías Scialchi con el producto del Trotta Racing como Thomas Ricciardi del RUS Med Team. Si bien son once los pilotos con posibilidades matemáticas, el rendimiento deportivo del año perfila a una lista más reducida en la pelea directa por el campeonato y, al mismo tiempo, por el ascenso a las categorías mayores como TC Pista y Turismo Carretera.

Desde el 23 de abril no subía al escalón más alto del podio Faín: "Estoy contento de volver a la victoria, hay que seguir creyendo en este proyecto porque todavía podemos dar pelea". Scialchi devolvió la ilusión a San Antonio de Areco con su duodécimo ascenso al podio de TCM, rescatando que "nuestro ritmo hoy era increíble, lo quise correr a Ignacio pero ya era tarde". Por último, Ricciardi reconoció que preferió no arriesgar en el cierre de la carrera, pensando en los puntos para la definición del torneo.

Iansa repite en TC Pista Mouras

Con dominio absoluto se impuso por séptima vez en el año Gastón Iansa (Chevrolet) de la mano del JP Carrera. El bonaerense de San Vicente lidera también el torneo, con una diferencia algo tranquilizadora cuando queda solo una carrera delante. Santiago Biagi (Dodge), proveniente de la Fórmula 3 Metropolitana, y Marco Dianda (Dodge) completaron el podio platense, mientras que en el torneo Iansa acumula 176,5 puntos con los Ford de Faustino Cifré (164) y Benjamín Ochoa (152) detrás. El balance anual se cerrará junto con el TC Mouras el 26 de noviembre en La Plata.