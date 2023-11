La libertad para difundir noticias falsas avanza. A días del balotaje que definirá nada menos que el próximo presidente, las fakes news difundidas por el propio candidato Javier Milei o por el ejército de operadores en las sombras que militan y/o bien trabajan para La Libertad Avanza están a la orden del día. Aquí, un repaso apenas por las últimas.

Nafta

El diputado "libertario" intentó usufructuar -el martes pasado- el faltante de combustibles con una foto tomada en 2017, en la que un trabajador de una estación Shell aparece cargando el tanque de la moto de otro playero pero de la estatal YPF. “Una foto que dice mucho más que mil palabras… VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió (vaya uno a saber si un empleado o el propio Milei) en su cuenta de Instagram.

En cualquier caso, el tiro le salió por la culata pues uno de los protagonistas aclaró los tantos. Mauro Ibarra Molas situó la escena en una estación de servicio de Resistencia, la capital de Chaco, donde trabajó unos meses mientras estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Contó que la YPF estaba llena y por eso el empleado se acercó a la Shell donde él trabajaba. “No queda bien estar cargando tu propia moto y hacer esperar a los clientes”, explicó. Posteó además un recibo de sueldo de aquella época, que alguien se encargó de borrar desde la cuenta de Milei. “Sólo hay liberad cuando hay igualdad de oportunidades”, reflexionó, y cerró su respuesta con una frase en las antípodas del candidato: “¡Viva la democracia!”.

Schiaretti

El miércoles la mentira tuvo como protagonista involuntario al gobernador cordobés y ex candidato a presidente Juan Schiaretti. Un “Guerrero del Ejército de las Fuerzas del Cielo” escondido detrás de la cuenta @espartanolibert en la red X (ex Twitter) anunció como noticia de “ÚLTIMO MOMENTO” que “JUAN SCHIARETTI LE BRINDA SU APOYO A JAVIER MILEI”, todo en mayúsculas. La falacia incluyó un supuesto textual del cordobés: “Milei llevará a cabo un proyecto de país republicano y federal, es el que mejor me representa”. La cuenta oficial de Milei en X replicó el posteo.

Pero rápidamente desmintieron la noticia desde Hacemos por el País. “Esta información es falsa. El gobernador no se ha expresado al respecto”, aclararon. Al día siguiente, con total indiferencia a la desmentida, los dedos impunes detrás de la cuenta de Milei insistieron en retuitear otra fake en la misma línea, apenas disfrazada: “Schiaretti tenía todo arreglado con Macri (son muy amigos) para que cuando vuelva de viaje declare su apoyo a Milei (sic). Pero mientras Massa está amenazando gravemente a (el gobernador electo, Martín) Llaryora y a la esposa de Schiaretti para que no diga nada”.

Messi

El mismo día Milei volvió a usar la imagen de Lionel Messi para intentar involucrarlo en su campaña a través de un afiche falso. “El kirchnerismo se robó los respiradores que mandé yo, no me olvido”, es la frase que el futbolista nunca dijo pero que los estrategas libertarios pusieron en su boca, mandaron a imprimir y a pegar en las calles. El candidato se encargó de replicarlo desde su cuenta de Instagram.

Semanas atrás también circuló otro texto falaz: “Leo Messi, votante del León Milei”. El campeón del mundo, radicado en Miami, se mantiene distante del proceso electoral argentino.

Video

También el miércoles pasado se viralizó un video apócrifo de TikTok de Magdalena Espósito Valenti, la mujer condenada a prisión perpetua por el asesinato de su hijo Lucio Dupuy, de cinco años, en el que supuestamente se la veía bailando en la cárcel y llamando a votar por el candidato de Unión por la Patria. El video original, según corroboró el portal Chequeado, data en realidad de enero de 2021, antes de que cometiera el asesinato, y no tenía referencias políticas. El manipulado por los libertarios incluía una placa con una frase sobreimpresa: “Voten por massa chikes” (sic).

Cuenta falsa

El candidato de LLA compartió un tuit publicado desde una cuenta falsa del canal IP Noticias, en la plataforma X, para ensuciar al candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi. En ese caso se escucha una voz que supuestamente es del jefe de gabinete, exclamando: “Hay que tirarles piñas. Hay que tirarle cascotazos. Hay que decir que es un hijo de puta. Nosotros nos tenemos que creer que es un hijo de remil puta. Si no lo creemos nosotros, va a ser poco posible que lo transmitamos. Él dijo claramente zurdos hijos de puta en los actos. Y zurdos somos todos”. Desde el canal real lo desmintieron y repudiaron: “Javier Milei difunde noticias falas. IP noticias denuncia la creación de una cuenta de X (ex Twitter) utilizando su logo y su marca para difundir noticias falsas”, aclararon.

“Estas prácticas, que lamentablemente se han vuelto de uso común, se agravan cuando son validadas por dirigentes políticos con chances de conducir los destinos de la Nación”, añadieron. “IP Noticias les recuerda a todos los candidatos a la Presidencia de la Nación su compromiso de no difundir noticias falsas, y exhorta al postulante de La Libertad Avanza a corregir lo que esperamos haya sido un error involuntario”. Claro que sí.