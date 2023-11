A cuatro días del debate presidencial fue el turno de los candidatos a vicepresidentes. Agustín Rossi, de Unión por la Patria, y Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza, se vieron las caras y durante más de una hora y media debatieron en torno a cuatro ejes temáticos: economía y trabajo; seguridad y defensa; salud, educación y políticas sociales y justicia, derechos humanos y transparencia. Villarruel, sin siquiera inmutarse, volvió a reivindicar la dictadura cívico militar y defender a los genocidas, repitió que no fueron 30 mil desaparecidos y en ninguno de los ejes temáticos presentó propuestas. Rossi, en cambio, prometió que él y Sergio Massa --en caso de ser elegidos-- aumentarán los puestos de trabajo y mejorarán las condiciones de los salarios; reivindicó la figura de Raúl Alfonsín denostada por la Libertad Avanza; habló de la creación de políticas para combatir la inseguridad y defendió la salud y la educación pública. "Lo que está en juego son dos modelos de sociedad y con qué valores queremos convivir. Con Massa te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia a la familia y al trabajo sin violencias o agresiones", indicó el candidato de UP.

Durante todo el debate Rossi se mantuvo calmo, a diferencia de Villarruel que en ningún momento dejó de gritar y agredir a su contrincante, incluso haciendo uso de diversas noticias falsas. El candidato oficialista, en tanto, vinculó esa violencia discursiva a la del candidato a Presidente, Javier Milei. La posible vicepresidenta de la LLA incorporó a su discurso conceptos y un tono muy cercano al de su nuevo aliado, el macrismo, y hasta utilizó un latiguillo que solía usar Patricia Bullrich para hablar de seguridad cuando dijo "el que las hace las paga".

Economía y Trabajo

Villarruel arrancó atacando a Rossi antes de que él tome la palabra: "Todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira", sentenció y comenzó a enumerar con verborragia: "Hay un millón 200 mil nuevos pobres; los jubilados son la válvula de ajuste del gobierno; en este país no podés alquilar tu casa; estamos peor en 2001". Su única propuesta consistió en decir, sin explicar cómo, que: "vamos a bajar la inflación de un hondazo". Rossi, a su turno, se comprometió "a mantener y ampliar los puestos de trabajo y mejorar los salarios", e hizo un repaso de las políticas que Massa tomó que tendieron a mejorar la situación de los trabajadores como la quita del impuesto a las ganancias y la devolución del iva.

Mientras Villarruel gritaba y repetía: "en cuatro años no lo hicieron", Rossi le espetó: "La inflación no se baja de un hondazo". Explicó que ese problema macroeconómico se genera por la falta de reservas y puntualizó: "Ustedes proponen dos maneras no virtuosas de tener más dólares: con más endeudamiento o con la venta de empresas del estado. Nosotros, en cambio, proponemos una verdadera revolución exportadora que permita fortalecer las reservas del BCRA, estabilizar la economía, bajar la inflación y subir los salarios".

En los minutos libres Rossi se concentró en preguntar a Villarruel por qué Milei quería romper las relaciones con Brasil y China, dos de los principales socios comerciales de la Argentina. Ella respondió que el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, "es un lacayo de los chinos", y que "no vamos a permitir la intromisión". "Es una mala decisión tratar de llevar al límite las relaciones diplomáticas", le replicó él.

Seguridad y defensa

Rossi hizo un repaso de su gestión al frente de la cartera de Defensa y destacó la ley del FONDEF que presentó para reequipamiento de las FFAA. Además, destacó su gestión durante la pandemia. La candidata libertaria se centró en su "indignación" por "la inseguridad, el narcotráfico, los piquetes y las usurpaciones". "¿Dónde querés vos a los delincuentes? ¿presos o libres? yo los quiero adentro y él los quiere libres por eso en la pandemia liberaron asesinos y violadores", gritó haciéndose eco de una fake news. "El que las hace las paga", concluyó copiando a su aliada Bullrich.

Rossi marcó que para solucionar la inseguridad Massa anunció dos medidas: el programa Ciudades Seguras, que ya pusieron en marcha, para ciudades con más de 50 mil habitantes financiado por el Estado con más de 40 mil millones de pesos y la propuesta de la creación de una agencia federal de seguridad contra el delito complejo, que se instalará en Santa Fe.

En su momento a réplica, la candidata utilizó el accidente que sufrieron soldados en San Martín de los Andes; a las madres que tienen hijos víctimas de las drogas y otros casos de inseguridad. "En el conurbano cuando cae el sol la gente se tiene que atrincherar en su casa porque vive en el lejano oeste", disparó. Rossi le respondió: "No me imaginaba que ibas a caranchear la muerte de soldados y militares que tuvieron un accidente". También habló de la soberanía de las Malvinas y recordó que Milei admira a la exprimera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. Ella, para defenderse, en varias ocasiones utilizó la figura de su padre fallecido: "Respetá a la hija de un veterano de la guerra", repetía.

Villarruel le preguntó a Rossi si estaba a favor de Hamas y él respondió que Massa fue el único candidato que en el debate propuso que sea considerada una agrupación terrorista. Rossi, en tanto, le preguntó cómo iba a hacer LLA para dolarizar sin dólares. "Los argentinos ahorran en dólares. Vamos a crear las condiciones de confiabilidad para que ellos decidan utilizar sus dólares en nuestro país", aclaró. Ante la pregunta de por qué quieren vender YPF, si es una empresa superavitaria, o Vaca Muerta, Villarruel respondió: "no sé", y aclaró que Milei solo "esgrimió su opinión".

salud, educación y políticas sociales

Villarruel comenzó este segmento a la defensiva. A diferencia de lo que durante meses dijo Milei, aclaró que, en caso de ser gobierno, no privatizarán la salud ni la educación. Opinó que "la educación en Argentina "adoctrina", y que "los sindicalistas usan de rehenes a los chicos". Sobre la salud agregó que "en Argentina la salud no cura". Rossi aprovechó para pedirle que explique el sistema de vouchers y para recordar que las mujeres serán las principales víctimas de las políticas que implementaría LLA. "A la única mujer que le va bien en este país es a CFK", dijo ella iracunda.

El candidato de UP recordó que Massa propuso llevar de 6 a 8 puntos la inversión en el PBI, fortalecer la educación con más clases, duplicar la cantidad de escuelas técnicas y construir más universidades. "Queré un poquito a la Argentina, Victoria. Vivís criticando al país, diciendo que es un país de mierda", le recordó Rossi. Ella, usando un lenguaje violento respondió: "De esa salís esquilado".

Justicia, derechos humanos y transparencia.

En el último eje, Rossi aprovechó para hacer un repaso histórico de la lucha por la memoria, verdad y justicia en el país y recordó que durante la última dictadura "no hubo excesos ni se trató de una guerra", como dijo Milei. Recordó las políticas de Alfonsín y Néstor Kichner y la lucha de los organismos de DDHH. "Seguimos buscando a 300 nietos", recordó.

En su faceta más violenta, Villarruel empezó a enumerar una serie de episodios inconexos con el fin de generar indignación: "La muerte de Nisman; los bolsos de López; el caso Insaurralde; la foto de Olivos", entre otros. ¿Querés continuidad o cambio?, terminó sin propuestas. Rossi decidió usar su réplica para incorporar otro tema complejo para LLA: el ambiental. "En LLA no estamos con la agenda 2030", dijo sin dudar Villarruel y opinó que los parques nacionales "son un nido de la Cámpora para crear cargos públicos y no asegurar el derecho a la propiedad". "Allí un mapuchismo que no existe incendia las casitas de los argentinos", añadió.

Rossi recordó que "el violento de tu candidato --por Milei-- practicaba boxeo con la cara de Alfonsín", y que ella en España dijo "que Alfonsín era abogado de terroristas". "Es notable la falta de respeto. Tenés el mismo discurso de los militares que mataron a abogados radicales y Milei el mismo discurso que Massera", indicó. "Violencia es tu gobierno que nos encerró en la cuarentena y murió mi papá", se defendió ella volviendo a utilizar a su padre fallecido.

En las preguntas finales Rossi dijo que Villarruel fue "la que trajo el pasado al debate rompiendo el pacto democrático que teníamos todas las fuerzas políticas", y cuestionó que no proponer "es de revista Billiken". "El pacto democrático del que hablás no incluye a todos los argentinos. Hay víctimas de Montoneros y del ERP que no tienen derechos humanos. No fueron 30 mil. En el Parque de la Memoria hay 8 mil nombres. ¿Dónde están los demás?", finalizó protagonizando el momento más oscuro de la noche.