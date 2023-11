DE VISITANTE ► Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA, Feid y la postergada visita de Blink-182 encabezan el anuncio del lineup del Lollapalooza Argentina 2024 (15 al 17/3, Hipódromo de San Isidro), con más artistas de acá y allá como YSY A, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Jungle, Cristian Castro, The Blaze, Rina Sawayama, Bandalos Chinos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Peces Raros, Bhavi, The Driver Era, Dayglow, Blair, Alejo Isakk o Jaze ► Además, también para el año que viene, el trío punk estadounidense Bikini Kill celebra su retorno con show en C Complejo Art Media (9/3); y los poperos mexicanos Maná regresarán al país después de 8 años, con show confirmado en el Movistar Arena (20/2).



VIAJAR EN COMPI ► El colectivo Fértil Discos sacó Paisajes, un eco-compilado armado con paisajes sonoros generados por productores de música electrónica de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España, Venezuela o Nicaragua: y con lo recaudado, la ONG Germinar busca generar conciencia sobre problemas como el exterminio animal, la megaminería, la polución del desierto o la quema de humedales.

RONDA DE FREESTYLE ► Llega la final de temporada para la FMS Argentina, con doble fecha el 24 (playoffs) y el 26/11 (gran final) en Arena Sur, con Larrix (que domina la zona B) como favorito y buenos rendimientos en liga de Dac, Rapder, Dtoke, MP o Mito; además, Papo y Cacha volverán a revalidar su histórico derby con una exhibición vendida como "la batalla más picante de la historia".



FESTIVALIPSIS ► El Festimug 3 ofrecerá doble jornada con feria de diseño, patio de comidas, sótano bailable con djs y shows de China Roldán, Chokenbici, Joako 22, La Triga, Bifes con Ensalada, CKCK y más (viernes 10 y sábado 11/11 en Galpón 11, Rosario) ► El Festival de Arte Popular Mercedes Sosa celebrará los 40 años de democracia con charlas, música y teatro (sábado 11/11, CC Borges) ► Y antes de cerrar el año, el Festival Pleamar de medios tecnológicos en la creación artística reunirá trabajos colectivos y de artistas individuales argentinos e internacionales, el fin de semana del 9 y el 10/12 en el Museo MAR, Mar del Plata.



ALTA TEMPORADA ► Estrenaron el spinoff de Bob Esponja protagonizado por la estrella de mar Patricio (The Patrick Star Show, Paramount+), la miniserie sobre un grupo de amigos al que se le ses pudre todo (Vacaciones mortales, Star+) y una webserie de comedia argentino-uruguaya (No hay nadie, UN3) ► Mientras que historias reales inspiran De la calle, la docusaga sobre los orígenes de la cultura musical urbana (MTV y Paramount+), y La masacre de Waco: las secuelas, sobre las consecuencias de la matanza texana de 1993 (Paramount+).

HACELA SIMPLE ► Canciones de plena primavera, cosechadas por Las Cosas Invisibles (Días que nunca podré agradecerte), Lucre Ortiz y Mara Santucho (Pobreguá), Facu Rossi (Metamodernx), Anna Strauss (Tonglen), Paula Naanim Telis (Arde), Proyecto Jacobino (Cenado), Tobe con Axel Krygier (Siempre hay alguien), Bombones Surtidos (Coca-Cola o Manaos), Posguerra (A oscuras), Mica Sotera (No llamaste), Micaela Basadoni (Ahí voy), Tomi Lago (Si supieras), Dalmanerea (Palabra), Milviernes (Con vos de nuevo) o Franivv (Diosa).





