Una empresa bonaerense inventó un sistema para bajar los costos de extracción de petróleo sin usar gasoil. Otra creó una planta de aceite de soja que funciona sólo con energía solar. Ninguna de las dos habría podido levantarse y emprender cambios productivos revolucionarios sin la ayuda y financiación del Estado. "Es la sinergia entre el sector público y el privado", sostiene Julián Maggio. Es un joven director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), de 33 años. El funcionario integra los cuadros de economistas no ortodoxos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

--¿Con Javier Milei volvieron las políticas de Macri?

--Entre 2016 y 2019 se destruyeron más de 200 mil puestos de trabajo registrado privado. En el macrismo hubo un industricidio.

--¿Cómo se financiaban las Pymes?

--Con Macri, la tasa de interés estaba más de 20 puntos por encima de la inflación. La inversión era de 14,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Claramente, no mejoraba. No había incentivo para las empresas. En cambio, en el primer semestre de este año, la tasa de inversión fue la más alta de los últimos 15 años, cerca de un 19% del PIB.

--¿Por eso creció el empleo?

--El desempleo en el Gran Buenos Aires estaba en 11% en 2019. Hoy está en 6,7%. Bajó la desocupación en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca. Desde 2020 se crearon cerca de 400.000 puestos de trabajo en el país.

--¿La esperanza Pyme es Sergio Massa?

--Claramente. Hay que explicárselo a la sociedad. Massa dice que la salida a problemas de la economía nunca es con menos Estado y menos producción.

Las tres plagas

Maggio se graduó en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y obtuvo dos maestrías.

--Hubo tres plagas: pandemia, guerra y sequía.

--La sequía fue un meteorito que golpeó a toda la economía argentina. La salida es con buena cosecha y mejores perspectivas para la agroindustria.

--¿Y si ganara Milei?

--Se crearía una avalancha importadora. La producción retrocedería 30 años. Se volvería a los niveles de la Convertibilidad (apertura indiscriminada en la década de 1990).

--Los ultras de Milei y Macri pregonan un 'no metás' del Estado.

--Nos decían en pandemia 'no asistas a las empresas, no asistas a las personas'. Pero hicimos el mayor rescate del sector público al privado de la historia. El Estado salvó a 200 mil pymes.

--De la pandemia, el mundo salió peor.

--Era la creencia de que sería como barajar y dar de nuevo. No pasó. En las crisis se agudiza el individualismo.

La caída de un meteorito

No conoció la militancia estudiantil. Pero un día se vinculó con un grupo de jóvenes profesionales que rechazaban las ideas neoliberales en boga. Fueron el germen del CEPA, herederos de Eduardo Basualdo, el profesor que investigó como pocos la fuga de capitales, la deuda externa y la desigualdad social.

--¿La Provincia creció este año?

--En los primeros siete meses del año creció un 0,5%. Fue por la producción de autos, insumos de la construcción, algo de acero, cemento y la refinación de petróleo.

--¿Y ahora, la incertidumbre?

--El crecimiento de la provincia en 2024 es un hecho. Será traccionado por esos sectores y otros como calzado si se aprueba la ley de promoción que impulsó la diputada nacional Constanza Alonso, de Chivilcoy, y tiene media sanción en Diputados.

--¿Y el agro?

--Los complejos porcinos, avícolas y lácteos se van a beneficiar con una buena cosecha. Se espera una recuperación del trigo de 20%, un 50% el maíz y 120% la soja.

--¿A qué nivel?

--Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y los productos primarios llegaron en 2022 a 57.000 millones de dólares. En 2024 estarán en torno a 52.000 millones, un 35% más que este año. Y no descartar el turismo. Con el Previaje, la provincia se convirtió en el principal destino del país.

--¿Cuánto golpeó la sequía?

--Fue un meteorito que le cayó al país. Ahora está lloviendo en algunas zonas de la provincia más que en otras provincias. Es alentador.

Nacido y criado platense

Maggio nació en La Plata. Su padre es un ingeniero, oriundo de Francisco Madero. Su madre es abogada, de Cacharí, dos localidades muy pequeñas de la Provincia.

--¿Cuánto aporta la provincia al Producto Bruto argentino?

--Un 32%, medido a julio de este año, medidos con datos de la CEPAL a valores de 2021. Puede mantenerse.

--¿Cuál es el peso de las pymes bonaerenses?

--Son el actor clave. El gobierno las está apoyando. El programa CREAR puso un billón de pesos para bonificar las tasas de interés de los créditos de inversión productiva. La política industrial virtuosa consiste en poner una tasa 55 puntos menor a la inflación. Así pueden apalancar la inversión.

--Lo contrario de lo que propone Milei.

--A ciertas escuelas de pensamiento y a los partidos de derecha no los escuchás hablar de producción. Alientan que el país se achique y no que se agrande.

--¿Cuánto perjudica la falta de dólares?

--Para que haya inversión constante tiene que haber certeza, a largo plazo, de que la política industrial no va a cambiar.

--¿Las Pymes siguen invirtiendo?

--Pese al escenario complejo, las Pymes tienen expectativas de crecimiento. Esperan que gane la propuesta que encarna Sergio Massa. Por mencionar un sector con potencial de la provincia de Buenos Aires, está el de embutidos de Tandil. Puede seguir creciendo si aumenta la oferta de carne porcina local y algunos insumos estratégicos vía créditos de inversión.

--¿Se pueden sustituir importaciones?

--Se trata de alentar una sustitución inteligente de importaciones. Y así no depender de la abundancia o no de dólares.

--¿Qué sectores se pueden incentivar?

--El que transforma los granos en proteínas o alimentos. En los distritos que están lejos de los puertos. Hay que agregar valor en origen. Por ejemplo, te digo en Azul. En lugar de llevar granos al puerto, poner plantas de engorde de animales, molinos de trigo y plantas de alimento balanceado para exportar valor agregado.

--¿Cómo se alienta una economía para lograr mayor valor agregado?

--La virtud que tiene la política de Sergio Massa es ofrecer herramientas que permitan pasar de exportar una tonelada de poroto soja, que vale 500 dólares, a una de aceite de soja que cuesta 1.100 dólares. Tenemos que ir a una matriz exportadora que piense en aceite o harina de soja como primer paso. O vender carne congelada a China.

--Milei quiere romper relaciones con China.

--Eso no beneficia a nadie. La faena avícola de la provincia cayó 15% por la gripe aviar. Pero se solucionó y ahora vía políticas de inteligencia comercial se puede recuperar el mercado chino.

--¿Y con el petróleo?

--Ahí tenés claro lo que dice Massa: que no seamos mero exportador de commodities sino un polo exportador de bienes de capital asociado al sector petrolero. Por eso la Secretaría de Producción Nacional financió con el PRODEPRO una empresa que creó una bomba de fractura (perfora y extrae) con tecnología de vanguardia para la industria petrolera. La hizo la empresa QM que es de Mar del Plata. La bomba, ideada por ingenieros locales, permite reducir los costos de pozo en Vaca Muerta. Se usa una turbina de gas natural que reemplaza a la tradicional de gasoil. Y ahí la cuestión ambiental se vuelve crucial. El uso de combustibles limpios, con mejor consumo, disminuye las emisiones de gas de efecto invernadero.

--¿Cómo financia el BICE?

--Cuando el común de los bancos financia a 4 años, el BICE lo hace hasta 7 años, en muchos casos con dos años de gracia.

--¿Puede mencionar un caso?

--Con un crédito del BICE se está construyendo en Córdoba un tambo calesita (ordeña más veces al día) es un galpón gigante con 80 vacas al mismo tiempo. Es una obra civil importante. Lleva 11 meses. Si el banco no le presta al tambero con años de gracia, es imposible. Sin el BICE no se puede.

--¿Y en otros sectores?

--Hay una empresa cliente que es una constructora de Bahía Blanca que se dedicaba al agua potable y ahora también hace pavimentos. Otra en Bahía fabrica suplementos vitamínicos dedicados al deporte, para el mercado interno y algo de exportación. En el BICE permitimos a los exportadores que ofrezcan años de plazo a sus clientes del exterior para que no les tengan que comprar al contado. Es una operatoria similar a la del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social BNDES) de Brasil.

--¿Cómo estimular la exportación?

--Una empresa de Berazategui importa pellet de nylon y exporta una fibra sintética industrial para un tejido textil que va adentro de las cubiertas de camiones, de máquinas agrícolas y bicicletas. Tienen mucha demanda de Brasil y el BICE les permitió que los clientes brasileños les compren pagándole a plazo.

--Otro país que Milei quiere borrar del mapa diplomático.

--Es inviable no comerciar con nuestro principal socio que es Brasil. Nosotros alentamos la exportación de bienes de alto valor agregado aceptando que la empresa traiga una carta de crédito y le damos más plazo para que exporte. Imaginemos una firma emiratí, o pakistaní, o italiana que viene a comprar. Le conviene pagar la deuda con más tiempo. Una empresa argentina exportó a Emiratos Árabes una máquina para producir tubos de petróleo.

--Lo que fabrica Techint.

--Exacto. La carta de crédito que trae del exterior, la puede descontar en el BICE y el plazo es hasta 5 años. Un banco comercial sólo te da un año o poco más.

--¿Les cuesta explicarlo?

--Hay que mirar la película completa. Tuvimos la sequía más grande en 100 años. Fue un terremoto. Se perdió una cuarta parte de las exportaciones. Pero alguien me pregunta: ¿qué tiene que ver la sequía con que no me alcance la plata?

--¿Que tiene que ver?

--Si faltan dólares, las Pymes tienen que estimar un valor de reposición de sus insumos. Pero si no vas a saber si los tendrás, el valor del dólar será más alto. Y esto termina creando una presión sobre los precios. Y se genera un deterioro del salario medio. Entonces, la sequía tiene que ver.

--¿Mejora la balanza energética?

--Nos ahorramos miles de millones de dólares. El Fondo Monetario decía "no amplíen el gasoducto de Vaca Muerta, eso no importa". Pero se tuvo la convicción de decir mi país lo necesita. El año que viene va a haber un superávit energético de 4.100 millones de dólares. Es un mérito de Massa que apostó al Gasoducto. Con su visión productiva estaremos mejor.

--¿Los agricultores lo entienden?

--En la provincia no se discriminó a ningún sector. Nadie se ha parado en la disyuntiva campo o industria. Se ha dicho el campo es sumamente importante. El futuro es con el campo y la industria. Resalto la 'y'.

--¿Cómo se demostró?

--La provincia invirtió 32.000 millones de pesos para mejorar más de 4.000 km de caminos rurales. Se creó cuerpo de policía rural. Se asistió a productores afectados por la sequía. El Fondo de Garantía de la Provincia (FOGABA) permitió bonificar 30 puntos de la tasa de interés al descontar cheques. Te están diciendo 'trae los cheques, no te voy a cobrar la tasa de mercado que es cara'.

--¿Cuál fue el rol del Banco Provincia?

--Con el programa Provincia Compras se llegó a 250.000 clientes y se hicieron más de 500.000 ventas. Las Pymes ofrecieron sus productos en la plataforma de comercio on line. Esto demuestra que el Estado no es prescindible. En 11.000 rondas de negocios, una de cada tres firmas bonaerenses consiguieron ventas.

--Los bancos privados no lo hacen.

--Tienen el mandato de maximizar ganancias o ir hacia otros mercados.

--¿Se cuida el medio ambiente?

--Te doy el caso de Rumara, una empresa de San Andrés de Giles. Es la primera planta de aceite de soja alimentada con energía solar. Se hizo con crédito del BICE. Hace productos con valor agregado y con una matriz verde.

Mentiras que matan

Maggio dio charlas en localidades del interior en el marco de la campaña. Intervino para revelar las facetas negativas de la dolarización.

--¿Por qué hay que oponerse a dolarizar?

--Hay que explicar que los partidos de derecha o Milei o su alianza con Macri-Bullrich cuando dicen que la solución es la dolarización, están mintiendo. Sería una nueva destrucción de las empresas del Estado. Sería el país de los recursos naturales. Sólo los sectores con ventajas naturales subsistirían. Los demás serían prescindibles. Y el poder adquisitivo de las argentinas y los argentinos se licuaría.

--La amenaza hizo subir el dólar ilegal.

--Hasta la primera vuelta electoral subía porque un candidato irresponsable estaba alentando una corrida cambiaria y luego bancaria. Por la victoria de Massa, el paralelo hizo una trayectoria descendente.

--Bullrich dijo desear que explote todo.

--Massa ha sido muy claro: que no explote nada. Si explota todo va a ser peor para los trabajadores, los estudiantes, las empresas.

--En las universidades se enseña el pensamiento único liberal.

--Se explica esa sola teoría, no la pluralidad de voces. Salvo en una o dos materias en las que se enseñan teorías heterodoxas. El resto dice que la causa de la inflación es el déficit fiscal.

--¿Debe o no debe haber déficit?

--No denostamos el equilibrio de las cuentas públicas. Pero hay que ver los contextos.

--¿Qué pasó con los parques industriales bonaerenses?

--El ministerio de Producción de la provincia creó el programa Arriba Parques para financiar obras de infraestructura. Se pusieron hasta 30 millones de pesos en aportes no reembolsables. Entre 2020 y 2022 se destinaron 600 millones de pesos en 23 parques y se prevén otros 1.000 millones.

--Milei propone eliminar la obra pública.

--A la gente la confunden, lamentablemente. Le dicen a los vecinos que se organicen para hacer obra pública (cloacas). Pero la secretaria de Energía, Flavia Royón, acaba de inaugurar con el intendente electo de Bolívar, Marcos Pisano, una red eléctrica de media tensión de 132 Kw. Se va a permitir más crecimiento para vecinas, vecinos y nuevas empresas que quieran radicarse. Ellos no pueden hacerlo solos. El futuro que propone Massa es un Estado virtuoso en el cual la producción importe.

--¿Qué observa en sus recorridas bonaerenses?

---Conozco los lugares y escucho las propuestas de inversión de las Pymes que el BICE financia. Escucho a productores que se conectan con la industria para proveerle materias primas pero agregando valor. Les preguntó ¿ustedes qué hacen: galletitas, fideos, embutidos? Opino que hay que alentar la creación de molinos y granjas de engorde de pollos y cerdos. Con Bancos Públicos fuertes que ofrezcan créditos repagables y alienten a invertir a las empresas.

--¿Cómo explicarle a un productor bonaerense?

--Pensemos en alguna localidad avícola, como Brandsen o Capitán Sarmiento. Se espera que la producción de pollos se recupere de la mano de la exportación, con el mercado de China. Un productor acostumbrado a vender maíz y soja, descubre que su tasa de retorno es mayor si se integra a la industria. Lo que hizo siempre es cosechar y mandar al puerto. Pero la posibilidad de de sacar un crédito le da incentivos a invertir en una nave industrial. Si tenemos un país primarizado es porque en el tiempo no hemos sostenido políticas de crédito e industriales favorables. A su vez hay que explicar cómo se hace una carpeta de crédito y cuando conviene financiarse con un banco. Las empresas deben apoyarse en las líneas de inversión de los bancos públicos, como la del CREAR, para dar el salto definitivo al desarrollo.