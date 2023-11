Javier Milei salió esta mañana a dar algunas de las explicaciones que anoche, durante el debate, no dio acerca de su pasantía no renovada en el Banco Central (BCRA). Pero lo hizo con una singular versión: adujo que ese dato de acceso público, es decir no reservado, se trató de “un carpetazo” de los servicios de inteligencia.

El tema ocupó uno de los cruces más duros de anoche durante el debate presidencial previo al balotaje, pero sin embargo no se trató de un asunto revelado frente a esos atriles. Lo que se recordó anoche fue que, cuando era estudiante de Economía, el candidato negacionista había cumplido una labor en la autoridad monetaria que no fue renovada.

La ley de pasantías que regía entonces preveía un convenio temporario de seis meses con chance de renovación a un último período similar, según las condiciones del pasante y los requerimientos del organismo.

Milei fue tomado por un solo período y no llegó al año. Su escueta versión de los motivos la dio recién esta mañana, casi diez horas después del debate. “Yo hice una pasantía, no me acuerdo, creo que de seis meses. Y terminada la pasantía no me la renovaron”, deslizó con dudas durante una entrevista por Radio Continental.

Luego agregó: “La verdad es que las tareas que me habían asignado no me gustaban y la gente que me tenía que tener en el área no quería que haga otro tipo de tareas”.

Entonces “me fui y seguí estudiando, ¿cuál es el problema?”, se preguntó sin dar detalles de cuáles fueron las tareas que no cubrieron las expectativas de sus jefes. Solo dijo que “ni la gente del área estaba contenta conmigo ni yo estaba contento con el tipo de tarea, entonces qué sentido tenía seguir”.

La pasantía y la fantasía de Milei sobre los servicios de inteligencia

Pero más allá de las explicaciones sin detalles, lo notable de las declaraciones del diputado negacionista fue la trama que elucubró al respecto. Dijo que detrás del dato de su malograda pasantía por el BCRA hubo una intervención de espías. “Eso es un carpetazo propio de los Servicios de Inteligencia porque esa información es privada”, acusó sin fundamentos.

Es más, acusó a Massa de ser cómplice de esa revelación supuestamente reservada: “Hacer un carpetazo de esas características muestra lo oscuro de Sergio Massa”, disparó.

En rigor, la primera vez que circuló esa información fue en septiembre último, durante un programa periodístico del canal C5N. Allí sólo se mencionó el dato de la no renovación pero no las razones que, precisamente, fue lo que el candidato Massa pidió anoche:

-Sí, hice una pasantía.

-¿Por qué no te la renovaron?

-Qué tiene que ver, digamos. Yo me dediqué a otra cosa.

-Por qué no te la renovaron, Javier. Explicale a la gente por qué no te la renovaron.

-Era un estudiante.

Luego, Massa añadió: “Entiendo que estés enojado con el BCRA y hables de destruirlo porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. Pero no se trata de atacar lo que a uno lo rechaza, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”.

El diputado de LLA no juzgó hoy las interpretaciones que con pretensiones psicologistas intentan explicar su fijación con la autoridad monetaria, sino que entendió que ese tramo del debate tuvo una intencionalidad por parte de su adversario en el próximo balotaje: “Según Massa, (la no renovación de la pasantía) es una mancha en mi currículum”.

“Para él eso habrá sido una mancha –prosiguió Milei-. Yo lo tomo como, digamos, la vida tiene éxitos y fracasos. Esa experiencia no fue exitosa, pero tuve otras llenas de éxitos. ¿Cuál es el problema?”