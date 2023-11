El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, le ofreció su colaboración a Mauricio Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

“Si el ingeniero Macri considera que puedo ser de utilidad para recobrar la grandeza y el brillo que tuvo Boca durante su gestión, no tengo problema en ayudarlo”, declaró Milei en una entrevista concedida a Radio Continental luego del debate presidencial del domingo. "No sé en qué rol -se atajó rápidamente-. Esperemos que en ninguno porque voy a ser presidente de la Nación, pero pondría el hombro para ayudar a que Boca vuelva a brillar".

Por su parte, consultado por las declaraciones de Milei acerca de esta disposición para ayudar a Boca de ser necesario, Macri bromeó con que "ya tenemos arquero", en referencia al pasado deportista del libertario. Luego amplió diciendo durante la conferencia de prensa en la que se presentó como candidato a vice: "Javier nos ha encargado públicamente que recuperemos la alegría de la gente de Boca. Como muchos hinchas, quiere volver a ver una institución respetada y competitiva".

Milei, de 53 años, admitió recientemente que "era" hincha de Boca. "Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", dijo semanas atrás en declaraciones a Radio Mitre.

Con la decisión casi segura de Riquelme de presentarse a la reelección el 2 de diciembre pero como candidato a presidente y con el respaldo de Sergio Massa, Macri va por un triunfo de Milei a nivel nacional este domingo que le genere un impulso a sus intenciones de regresar al poder en Boca.