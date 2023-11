A menos de una semana del balotaje presidencial, y en alerta ante los planes de privatización de Javier Milei, más de 2300 científicos y académicos se unieron en una solicitada en defensa de la ciencia y la educación publica argentina.

"Desfinanciar y/o cerrar los organismos de ciencia y tecnología y privatizar las universidades nacionales y la educación en general no son medidas aisladas, no son solo un cambio del orden económico de un país, sino que forman parte de un plan cuyas consecuencias directas implicarían formas de quiebre de lazos sociales fundamentales en la sociedad argentina como el rol de la educación pública y gratuita y sus efectos en la movilidad social y la integración como el rol de un sistema de ciencia con capacidad de incidir en muchas de las necesidades de nuestro país", señala el texto, titulado "Salvemos la ciencia argentina".

"Sin conocimiento de cómo es el quehacer científico académico sectores reaccionarios y retrógrados acusan de ñoquis a los trabajadores de la ciencia amenazando su continuidad laboral. No queremos la destrucción, degradación y el achique presupuestario y salarial. No queremos la privatización de las empresas tecnológicas públicas que regalarían la acumulación de generaciones de científicos argentinos, no queremos ajuste, vouchers ni deudas por décadas para aquellos argentinos que decidan estudiar en la universidad", remarcan, haciendo alusión a las propuestas que el candidato de LLA incluyó en su plataforma electoral y que ahora, en un intento por moderar su discurso, niega.



"Por el contrario, queremos un sistema de ciencia y tecnología fuerte, federal, de excelencia y al servicio de la producción, el trabajo nacional y el conocimiento. Queremos ciencia para mejorar la calidad de vida y para poder enfrentar los problemas de los argentinos con mayores y mejores herramientas. Queremos más universidades, libres, públicas, no aranceladas", agrega la solicitada.



Pensando en el balotaje del próximo 19 de noviembre, los científicos ven como requisito que ambos candidatos "aseguren no sólo conservar las conquistas históricas ganadas en distintos momentos de la historia argentina y con luchas que se remontan más de un siglo atrás, sino continuar en el camino de la construcción e innovación para crear empleo digno para todos, calidad, calificación y equidad".

"Un gobierno que valore la ciencia y el conocimiento para ponerlos al servicio del pueblo y su desarrollo. Nosotros entendemos que un proyecto político que tenga como objetivo el bienestar y el progreso de las grandes mayorías, debe contar con un plan de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación, porque sin ciencia y tecnología, no hay país económicamente viable y muchos menos soberano", indicaron.



El texto lleva la firma de más de 2300 profesionales, entre los que figuran Ana María Baruzzi, Angel Cataldi, Claudia Capurro, Daniel Feierstein, Daniela Hozbor, Hector Tagovnik, Oscar Taboga, Andrea Gamarnik, Adrián Paenza, Dora Barrancos, Gabriel Rabinovich, Juan Pablo Paz, Adrián Vojnov y Raquel Chan.

Seguí leyendo