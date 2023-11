FESTIVALIPSIS ► El encuentro de disciplinas artísticas RAMA combinará música en vivo, poesía, cortos, dibujos y dj sets, el viernes 17/11 en Maktub Espacio ► El primer Festival de Teatro Musical FeTeMu incluirá obras, debates, talleres, performances y charlas, del 20 al 26/11 en Distrito Arcos y los teatros Border, Ópalo y Del Pueblo) ► Y para ir anotando, el festival Rock en Baradero 2024 promete más de 40 bandas en escena el fin de semana del 29 y 30/3 en el Anfiteatro Municipal de Baradero; y ya agotó su preventa.



JOYSTICK DIVISION ► Con 100 mil dólares en premio e inscripción abierta hasta el 8/12, ya arrancó la Conmebol eLibertadores 24, el evento de EA Sports FC para residentes sudamericanos que busca encontrar al "campeón del continente"; además, los finalistas ganaran su pase al Pro World Championship programado para junio 2024 ► Y ya está disponible para consolas el side-scroller de acción distópica Prison City (Retroware), que propone niveles despelotados con pura acción ochentera y panchitos para recuperar la energía.

ESTAMOS EN OBRA ► Una guerra de zapatos, una mesa de ping-pong mutante y una computadora que sueña se arma Los tiempos, compilación teatral de distintas obras de Federico León, que tendrá función el sábado 18/11 en el Teatro Sarmiento.



DE VISITANTE ► Nuevo capítulo para una historia de amor y metal: Megadeth confirmó su próxima visita a la Argentina, a bordo de su Crash the World Tour, para el 13/4 en el Movistar Arena ► Los españoles Green Valley también le tomaron el gustito al sur y volverán para celebrar sus 20 años de reggae ibérico, el 25/2 en la Ciudad Cultural Konex ► El dj francés David Guetta siempre está volviendo y anunció nueva fiesta electrónica en Buenos Aires en plan regalo de Reyes Magos, el 6/1 en el Movistar Arena ► Y otros que vuelven, aunque en su caso con la valija cargada de rap, son los chilenos Movimiento Original, para tocar el 8/12 en Niceto Club.



FESTIVALIPSIS ► El encuentro de disciplinas artísticas RAMA combinará música en vivo, poesía, cortos, dibujos y dj sets, el viernes 17/11 en Maktub Espacio ► El primer Festival de Teatro Musical FeTeMu incluirá obras, debates, talleres, performances y charlas, del 20 al 26/11 en Distrito Arcos y los teatros Border, Ópalo y Del Pueblo) ► Y para ir anotando, el festival Rock en Baradero 2024 promete más de 40 bandas en escena el fin de semana del 29 y 30/3 en el Anfiteatro Municipal de Baradero; y ya agotó su preventa.



PANTALLAZOS ► No te pelees, mejor mirá el gran evento anual de la lucha libre mexicana de la AAA, Guerra de Titanes (domingo 19/11, HBO Max) y/o el docu sobre la leyenda brasileña de las artes marciales mixtas, Anderson Spider Silva (ya en Paramount+) ► Además, el universo de DC sigue entregando superhéroes debutantes como Blue Beetle (viernes 17/11, HBO Max) ► Y si preferís cine de culto, Mubi agregó el clásico sci-fi Dune, en ochentosa versión de David Lynch, y la comedia terrorífica Shaun of the Dead, de Edgar Wright.



HACELA SIMPLE ► De a unx, de a dos, de a tres y hasta de a multitudes sacaron canciones Tótem y Tabú (V/Botenme), Franco Rizaro con Malena Villa (Tarde), Miranda con Luck Ra (Si me disculpo ahora), Super Etendart (Ficciones), El Mapa (Mirarnos a los ojos), Justo antes de la guerra con los esquimales (Bichos en tu boca), Romance en Río (Tal para cual), Luisina Cali (De un amor), Santa Fuego con Macha Kiddo (Bemba), s0fy con Liapsis (Crazy) o Teresa Parodi con Ivonne Guzmán, Ana Prada, Lula Bertoldi, Nadia Larcher y Grupo Otra Ronda (Donde quiera que van).



ALTA TEMPORADA ► La irresistible comedia-thriller Based on a True Story debutó al fin en pantallas locales vía Universal+ ► Y una pareja de realizadores televisivos recién casados flashea un hechizo maldito en la miniserie estreno La maldición, por Paramount+.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestros newsletters acá abajo ↓ para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.