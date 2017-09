"Para trabajar mejor la causa"

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Martí, confirmó ayer la suspensión de las indagatorias a unos cuarenta policías, que comenzaban hoy, en el marco de la investigación por irregularidades en la utilización de las llamadas Horas Ospe (Orden de Servicio de Policía Extraordinaria), que lleva adelante junto al fiscal Roberto Apullán. Los motivos de la suspensión no estaban claros, pero la propia fiscal habló de "superposiciones" con otras causas como la de los tres policías presos por vender un auto secuestrado. De paso Martí denunció "presiones". La suspensión se dio el mismo día en que el ministro de Gobierno, Pablo Farías, pidiera prudencia a la Justicia tras las detenciones masivas de policías involucrados en causas de torturas y muertes.

‑Lo que trascendió es que uno de los jefes investigados (por las Horas Ospe) está propuesto para un ascenso --le preguntó un colega santafesino al ministro Farías.

-‑No conozco el caso, pero si fuera así, antes de concretarse el ascenso se analiza la situación en particular de cada agente, si está involucrado y la causa avanza se tomarán las medidas que correspondan, pero no conozco en particular el caso.

En rigor, el policía en cuestión sería el comisario mayor Adrián Rodríguez, ex jefe de la Unidad Regional I de Policía, cuyo orden de mérito fue conocido ayer un rato después de la rueda de prensa del ministro. Rodríguez se encuentra segundo detrás del comisario Marcelo Villanúa (actual jefe policial de Rosario) para ser ascendido a comisario general, el máximo escalafón, y según había trascendido era uno de los primeros en ser citados por la fiscal Martí.

"No vamos a interferir en la Justicia. Nos interesa que los casos se esclarezcan lo antes posible, se determinen responsabilidades y se apliquen todas las sanciones que correspondan", remarcó Farías.

En cuanto a las características de la causa, la fiscal sostuvo que "son los denominados delitos contra la administración pública"; y ratificó la decisión del MPA de reprogramar las audiencias imputativas que tenían fecha de inicio para hoy. "Las mismas han sido fijadas y luego suspendidas por superposición, los equipos fiscales tenemos mucho trabajo superpuesto; audiencias preliminares y estos casos que suceden de un momento a otro", dijo Martí en relación a otra causa, con tres policías detenidos la semana pasada. "Para trabajarla mejor y a conciencia hemos decidido suspenderlas para reanudarla en breve tiempo", acotó.

-‑¿Ustedes preferían que esa información no se hiciera pública?

‑-No, por las medidas que se están llevando a cabo es preferible para los fiscales mantener cierta reserva, porque cualquier filtración de información entorpece. Y lo que todos queremos y nos merecemos, tanto ustedes como los ciudadanos, es saber la verdad. Y cuando se entorpece la investigación no se llega a la verdad como se debe.

-‑¿Ha recibido intimidaciones?

-‑No en forma directa pero han llegado comentarios, presiones por así decirlo, y hay que saberlas llevar porque es el trabajo de uno y nos pagan por hacerlo, y es el compromiso que uno tiene con la sociedad.