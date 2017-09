¿Cómo pueden hacer los diarios para mejorar la calidad de los comentarios que hacen los lectores sobre las notas?; ¿cómo se pueden establecer buenos diálogos entre comentaristas y periodistas?; ¿qué tipo de comunidad interactiva se puede crear entre los diarios y los lectores con internet y otras herramientas digitales? Estas preguntas, entre otras, fueron el eje de la segunda jornada del Media Party que se realizó ayer en Ciudad Cultural Konex. Andrew Losowsky presentó el Coral Project –impulsado por Mozilla, New York Times y Washington Post–, en el marco del cual se desarrollaron distintos programas para sistematizar la interacción entre pediodistas y lectores, aprovechar este vínculo como insumo de información para los diarios y lograr así aumentar el número de suscripciones y la calidad del servicio.

“La confianza en el periodismo está bajando. También los beneficios de los anuncios; todo va a Facebook, Google o Twitter. Estamos dejando que Facebook controle la relación entre los diarios y las audiencias, le estamos entregando todos los datos a las redes sociales. Tenemos que descentraizar los datos. El secreto es mejorar la relación con los lectores a partir del uso de otras herramientas”, advirtió Losowsky, que antes de liderar el Proyecto Coral trabajó durante 15 años como periodista. Para graficar lo que ocurre con los comentarios sobre notas periodísticas utilizó una metáfora sencilla: “Imaginen que queremos juntar comida para un comedor y tenemos una caja. Podemos dejar la caja en la calle y que cualquiera ponga lo que quiera adentro. No sería extraño que cuando vayamos a buscarla la encontremos llena de basura. Pero podemos también llevarla a un lugar en el que sepamos que podemos obtener lo que buscamos, por ejemplo a un supermercado”, explicó. “Hoy en día estamos poniendo una caja vacía debajo de cada artículo y la dejamos sola, como en la calle, y nosotros nos retiramos. No estamos pensando en qué queremos, no estamos haciendo nada más que dejar la caja y esperar que la gente no ponga basura. Evidentemente no está funcionando”, agregó.

“Lo que tenemos que hacer en nuestros medios es poseer y controlar la interacción con nuevas herramientas para recuperar el control que monopoliza Facebook”, continuó Losowsky. Según el experto, en los comentaristas está la clave para que los diarios encaren nuevas formas de crecimiento en cuanto a suscripciones, a alcance, a información y, con todo esto, en rentabilidad. “Si los periodistas no escuchan a la audiencia, no podemos esperar que la audiencia escuche a los periodistas. Estamos en un mundo digital en el que la gente espera interactuar, mantener un diálogo. No pensar en la audiencia es insostenible”, aseguró. Luego mencionó algunos ejemplos: “Financial Times hizo un estudio que determinó que los comentaristas son los que más valoran el diario de toda su audiencia; en este diario, por ejemplo, se publicaron muchos artículos sobre el Brexit, pero lo más viral fue un comentario hecho por uno de sus comentaristas en Twitter. Luego contrataron a este comentarista, que ahora es un columnista del diario. The Atlantic, una revista muy importante de Estados Unidos, tiene como jefe de redacción a un ex comentarista en uno de sus blogs”. En el mismo sentido, Losowsky destacó el caso del portal holandés The Correspondent, por una investigación que realizó sobre Shell. “En el diario sabían que ente sus lectores había muchos empleados y ex empleados de Shell. Entonces escribieron un artículo en el que interpelaron a todos ellos a que les mandaran información sobre cosas que sabían, pero que la empresa petrolera no las había hecho públicas. Lo que pasó fue que recibieron esta caja”, dijo y señaló en la pantalla la foto de una caja llena de sobres con el logo del Shell. “Son todos documentos internos de la empresa sobre el cambio climático. Lo único que tuvo que hacer The Correspondant fue preguntar, pero antes, crear una comunidad con sus lectores”, remarcó. Con el objetivo de mejorar la interacción entre los diarios y los comentaristas, Mozilla creó dos herramientas gratuitas y de código abierto que ya se utilizan en diarios como Washington Post, PBS News Hour, philly.com; Newsday, entre otros. “‘Ask’ es un sistema elaborado por periodistas en el que se clasifican los comentarios y en el que se puede interactuar con los comentaristas. Por ejemplo, en una nota sobre un plan de salud, al final se pone un formulario que pregunta a los comentaristas ‘¿qué pasaría en tu vida si se aplicara esta reforma?’. Entonces el comentarista escribe una respuesta a eso y no cualquier cosa”, explicó. “Los mejores comentarios se pueden editar fácilmente y publicarlos en la galería, o ponerlos encima del formulario para que los otros comentaristas lo vean. Esto puede servir también como insumo para otro artículo sobre las historias de los lectores; para sumar fuentes con los comentaristas que se pueden consultar luego y para crear estadísticas con los comentarios”, amplió.

La otra herramienta es ‘Talk’, y consiste en un espacio de diálogo entre el autor de la nota y los lectores a partir de una pregunta puntual. “El principio es que se contesten los mejores comentarios, después hacer una galería con los más destacados y las respuestas. Además, figura el perfil del comentarista para que el resto de los lectores sepa algo de él y puedan ver que sí se puede dialogar con los periodistas”, describió Losowsky. “La idea es generar un cambio en la cultura en los comentaristas; transformarlos en suscriptores y modificar la dinámica de los medios con la comunidad”, finalizó.

Informe: Juan Funes.