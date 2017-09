“Un funcionario tiene todo el derecho del mundo a tener su dinero en el exterior”, afirmó ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El economista tiene el 82,9 por ciento de su patrimonio fuera del país. Durante una entrevista radial, el titular del Palacio de Hacienda enfatizó que la información corresponde a su declaración jurada de 2016 cuando todavía no había reemplazado a Alfonso Prat-Gay. Dujovne informó a la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio de 96,9 millones de pesos de los cuales 79,6 millones están invertidos en el exterior. “La declaración del año que viene va a ser distinta”, prometió.

“Hay quienes pueden pensar que los funcionarios pueden estar más expuestos, pero no quiero meterme en cuestiones de otros”, expresó el economista al referirse a la administración de las fortunas de sus compañeros del gabinete económico. Los responsables del diseño de las políticas destinadas, por ejemplo, a atraer inversiones extranjeras son esquivos a depositar sus fortunas en Argentina. Más de la mitad de los patrimonios declarados, el 54 por ciento, está colocado fuera del país, según las declaraciones de los propios funcionarios a la OA.

En materia de extranjerización patrimonial, a Dujovne solo lo supera su par de Energía, Juan José Aranguren. El ex presidente de Shell y encargado del diseño de los aumentos de tarifas exhibe el 83,9 por ciento de sus 104 millones de pesos en el exterior. En su caso, la mayor parte de esos fondos están depositados en cuentas bancarias de Estados Unidos y Países Bajos. “Nosotros pensamos que Argentina ofrece enormes oportunidades para la inversión directa y en activos financieros. Esas oportunidades están basadas en lo atractivo del país y no en la coerción”, indicó ayer Dujovne durante una entrevista con Radio Metro.

Dos depósitos en bancos extranjeros por más de 54 millones de pesos, acciones en la ignota firma Florentine Global valuadas en 20,1 millones de pesos, una pequeña participación en otra empresa extranjera llamada Para Bien SA cotizada en 500 mil pesos y un lote en Uruguay que cuesta 5 millones componen el patrimionio declarado en el exterior por el ministro Dujovne. “La declaración del año que viene va a ser distinta. En mi caso estando (la plata) en el exterior, en un 90 por ciento está invertida en activos argentinos en un banco de afuera. Son bonos (de la deuda externa) y acciones porque confío en este proceso. Pero además de ser voy a parecer y va a haber un cambio”, indicó el encargado de llevar adelante una reforma tributaria. Cuando fue consultado semanas atrás sobre Florentine Global, la firma que administra más del 20 por ciento de su patrimonio, el funcionario se negó a precisar dónde está radicada la compañía y cuales son los activos millonarios que posee.

“Estamos hablando de mi declaración jurada de diciembre de 2016 cuando yo no era ministro”, sostuvo el ex columnista de TN y ex economista jefe del Banco Galicia. Dujovne cuestionó la “mala fe de algunos políticos de la oposición” por las críticas recibidas. “Está todo debidamente declarado”, remarcó el funcionario, que justificó la decisión de gran parte de los funcionarios de áreas económicas por mantener sus fortunas fuera del país. Dujovne y Aranguren encabezan el ranking. Ambos tienen más de 8 de cada 10 pesos fuera del país. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ocupa el tercer escalón del listado con el 66 por ciento de su patrimonio colocado en el exterior. El banquero declaró un depósito en Estados Unidos por 7,5 millones y obligaciones negociables y acciones de compañías locales que cotizan en el exterior. Los once funcionarios que se encargan de gestionar la economía, incluidos los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, tienen en el exterior activos por más de 203 millones de pesos.

La reticencia oficial a colocar excedentes en el país también quedó evidenciada con los datos sobre el blanqueo de 132,5 millones de dólares realizado por familiares, socios, amigos y allegados al presidente Mauricio Macri que fueron revelados por PáginaI12 a fines de agosto. En el listado de blanqueadores figuran el hermano del presidente, Gianfranco Macri; el mejor amigo del mandatario, Nicolás Caputo; el empresario Marcelo Mindlin, que anunció la compra de la constructora Iecsa, hasta entonces en manos del primo presidencial, Angelo Calcaterra; un primo del jefe de Gabinete, Alejandro Jaime Peña Braun, y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín.