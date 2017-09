Desde hoy, y hasta el domingo 24 de septiembre, el festival Ciudad Emergente celebrará su primera década de existencia con una programación destacada. En La Usina (Caffarena 1, La Boca), así como en sus calles aledañas –50 mil metros cuadrados, asegura el Ministerio de Cultura porteño–, más de 1200 artistas participarán en 290 actividades, en lo 50 mil metros cuadrados de cultura joven. “Es una edición especial para todos los que hacemos el Ciudad Emergente”, afirma Martín Rea, productor y programador del área musical del evento. “Estarán algunos artistas que de algún modo representan la historia del Festival como Eruca Sativa, Onda Vaga, Miss Bolivia y Banda de Turistas. Y el domingo estrenaremos una Orquesta de DJs conformada por cinco nombres reconocidos de la escena que reversionarán en vivo diez temas de bandas que tocaron en estos diez años. Eso demuestra que no sólo seguimos creciendo en magnitud, sino también en la cantidad de estilos musicales y formas de arte que abordamos”.

Los shows en vivo de Illya Kuryaki and the Valderramas (a cargo del cierre, el domingo a las 20), Airbag, Carajo y la mexicana Carla Morrison, al igual que el regreso de Arbol, serán otros de los alicientes de un festival que no olvida la esencia de su denominación. “Para la selección de los artistas que completan la grilla del Ciudad Emergente, cada vez más nos apoyamos en la Experiencia Emergente (convocatoria nacional que respalda la exhibición de obras y proyectos de artistas nacionales), donde se inscribieron más de 1500 grupos y solistas de diferentes estilos”, explica Rea. “La intención es reflejar la escena de la ciudad, aunque también sabemos que es tan vasta que se hace imposible abarcarla.” A pesar de la excitada oferta de espectáculos musicales privados y estatales que reúne Buenos Aires, el productor y programador del Ciudad Emergente no tiene dudas de que se trata de un evento complementario: “No se me ocurre otro que junte la cantidad de bandas emergentes en sus cuatro escenarios. Además, las características del festival van mucho más allá de lo musical.”

Si bien es cierto que su mayor atractivo radica en su semblante sonoro, que en esta ocasión también tendrá las actuaciones de Bambi (ex Tan Biónica), el colectivo hiphopero El Quinto Escalón, Las Bodas Químicas, Viva Elástico y Pommez Internacional, el Ciudad Emergente no deja de ser un evento multidisciplinario. Su propuesta abarca también gastronomía, street art, stand up, danzas urbanas, deportes, letras y la experiencia multimedia. En este último apartado, la exposición inmersiva de realidad virtual “Björk Digital” es la gran diva. “Era un contenido que parecía imposible de construir en cuanto a fechas y detalles de producción”, describe Rea sobre una actividad que presenta obras digitales y de video producidas por la icónica cantante y productora islandesa, en colaboración con algunos de los mejores programadores y artistas visuales del mundo. “Pero el equipo de Ciudad Emergente trabajó desde el año pasado para ajustar las necesidades para que pudiese hacerse”.

Amén de haber servido de vitrina para un sinnúmero de músicos que hoy protagonizan la actual avanzada de la música independiente nacional, otro de los aciertos del Ciudad Emergente fue su trascendencia fuera de la capital argentina. De lo que da fe el Provincia Emergente, que se realiza desde el año pasado en la ciudad de La Plata, y que en su segunda edición, celebrada en junio pasado, sirvió de escenario para el regreso, al menos por ahora por una noche, de los Caballeros de la Quema. “Aunque son dos festivales que se encuentran emparentados, son muchas las características que los condicionan de manera diferente”, detalla el responsable del área de música del festival de carácter gratuito, que hoy abrirá sus puertas a las 18, mañana y el viernes a las 16, y el sábado y domingo a las 13. “Lógicamente, al finalizar cada edición queda la vara muy alta para imaginarse lo que sucederá en el siguiente. El desafío de que siga creciendo, pero manteniendo su espíritu y personalidad, es siempre muy motivador”.