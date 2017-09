Lo nuevo de Noel Gallagher

Entre tantas alusiones a posibles –o imposibles– reuniones de Oasis, Noel Gallagher vuelve a la actividad con su banda High Flying Birds. El guitarrista anunció ayer el lanzamiento del tercer disco de la agrupación, que aparecerá el 24 de noviembre bajo el título Who Built the Moon? (“¿Quién construyó la Luna?”). “Instrumentales, bandas sonoras imaginarias y experimentación de cut and paste pavimentan un camino vigorizante y apabullante”, señala el comunicado, en el que se informa que el músico promocionará su nuevo material con una gira que lo llevará por Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido.