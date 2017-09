El Tribunal Oral Nº 4 rechazó un pedido de los nuevos abogados de Julio De Vido para postergar el juicio oral en la causa por la tragedia ferroviaria de Once. De esta manera, quedó confirmado que las audiencias comenzarán mañana, a las 9.30, en los tribunales federales del barrio de Retiro.

Los nuevos defensores del ex ministro de Planificación son Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Ex fiscal de delitos económicos, especialista en derecho penal, Rusconi es un abogado de reconocido manejo en causas de resonancia. Tuvo a su cargo la defensa de Carlos Menem en el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, el caso Ciccone, y fue (hasta julio) abogado de Lázaro Báez. Representó al técnico informático Diego Lagomarsino en el caso Nisman y asesoró a Lionel Messi a raíz de la denuncia que el jugador del Barcelona y su padre afrontaron por evasión impositiva. La designación de Rusconi y Palmiero fue aceptada ayer por el Tribunal Oral, luego de que el jueves pasado presentaran su renuncia los anteriores defensores de De Vido.

El juicio oral por la presunta responsabilidad del ex ministro en la tragedia de Once comenzará con la lectura de la acusación contra De Vido y Gustavo Simeonoff, que fue titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren). Si bien los nuevos defensores pueden volver a pedir en la audiencia que les otorguen un plazo para estudiar el expediente, fuentes judiciales señalaron como improbable que ese lapso sea mayor a tres días, con lo que todo quedaría enmarcado en el cuarto intermedio entre la primera y la segunda audiencia, la semana próxima.

Los anteriores abogados del ex ministro de Planificación señalaron al presentar la dimisión que “se ha impedido el derecho a defensa” del ex funcionario y su sentencia ya está decidida. El tribunal que juzgará a De Vido está integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Néstor Costabel, mientras que el fiscal del juicio será Juan García Elorrio.

En un primer juicio oral por la tragedia en la estación Once, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, fueron condenados el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (a seis años de prisión), su sucesor, Juan Pablo Schiavi (a 8 años) y el responsable de la concesionaria TBA, Claudio Cirigliano (a 9 años), entre otros. La causa contra De Vido se inició con motivo de la extracción de testimonios dispuesta por el TOF 2, que en aquella sentencia ordenó investigar al ex funcionario por su responsabilidad en el control del transporte.

Por otra parte, ayer el fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones, Germán Moldes, volvió a pedir el desafuero del ex ministro para su posterior detención en la causa por irregularidades en el manejo de fondos para la mina de Río Turbio. El tema será tratado el próximo 3 de octubre en una audiencia ante la Cámara.

El juez a cargo del expediente, Luis Rodríguez, había rechazado en primera instancia tal medida, ya que citó a De Vido a indagatoria, le fijó una caución real y le prohibió salir del país, pero no solicitó su desafuero al Congreso.