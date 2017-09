La madre que busca y todavía espera

“Lo que le pido a la Justicia y al Estado es que se sumen con el corazón a la búsqueda de mi hija.” Marta, la mamá de Johana Ramallo, de cuya desaparición se cumplen dos meses, convocó para hoy a una nueva marcha para reclamar la aparición con vida de la joven de 23 años. “Mi hija desapareció a dos cuadras de la DDI de La Plata y a cinco cuadras de una comisaría. Cómo puede ser que nadie la haya visto, que nadie la pueda encontrar después de dos meses?”

“La primera vez que hablé con la fiscal Betina Lacki, ella me dijo que había muchísima gente buscando a mi hija. ‘Andá a tu casa y tranquilizate’, me dijo, porque ‘es gente especializada la que la está buscando’. A dos meses de la desaparición de Johana, nadie me dio ninguna respuesta.” Marta Ramallo aseguró que ahora “la fiscal nos está cerrando las puertas y lo que está haciendo es tan cruel como lo que hacen los que tienen a mi hija”.

Marta sostuvo que siente que la están “privando de mis derechos como madre” y que a su hija “le están robando sus derechos de madre de su hija de seis años, de hija, de hermana, de nieta, de sobrina y su derecho a la libertad”. Aseguró que todas las noches, cuando llega a su casa “no puedo ver a mis hijos (tiene seis, con Johana) porque les prometí encontrar a su hermana y todavía no pude cumplir, pero voy a seguir luchando. Cada noche, pongo un plato y un vaso en la mesa, para Johana”.