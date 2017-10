El diputado Luis Rubeo acusó al senador Omar Perotti de "brillar por su ausencia" y no acompañar a la lista encabezada por Agustín Rossi y Alejandra Rodenas. El ex presidente de la Cámara Baja dijo que al sector que lidera el rafaelino "no se lo ve, no participa, no se sabe dónde está". Por otro lado, el legislador avaló la idea de conformar un frente opositor al macrismo, pero "sin agudizar antinomias".

‑ ¿La unidad que alcanzó el peronismo de Santa Fe es un modelo a replicar en lo nacional?

‑ Sería prudente que esto se repitiera en todos los distritos, aquellos que se sometieron al marco de la interna tienen la obligación de respetar este marco, porque uno cuando se somete sabe cuáles son las reglas del juego. Y en ese sentido, las reglas establecieron que ganara Rossi y lo acompañara Alejandra Rodenas. Ahora también hay que destacar la voluntad de ambos de rápidamente ser capaces de sentarse alrededor de una mesa, de llevar adelante propuestas comunes, que ambos se comprometen a defenderlas en el parlamento nacional. Esa es una buena noticia para el peronismo santafesino porque nos posiciona de cara al 2019 como una alternativa competitiva.

‑ ¿Todo el peronismo está encolumnado detrás de la lista, incluso el perottismo?

‑ Lo que puede haber es omisión de parte de un sector, que no se lo ve, no participa, o que no se sabe dónde están, y algunos dirigentes de ese espacio que salieron a decir cosas fuera de lugar, que no iban a acompañar por cuestiones locales, pero la inmensa mayoría del pueblo peronista están encolumnado detrás de las candidaturas de Rossi y Rodenas. Además, hay otra cuestión, claramente hay que establecer el orden de prioridades, y ese orden tiene que ver con los legisladores que necesitamos sentar en el Parlamento, legisladores que defiendan a la pequeña y mediana empresa, los intereses de Santa Fe, que se opongan a las modificaciones del sistema previsional, que no permitan que haya un proceso de flexibilización laboral que siga golpeando impiadosamente a nuestros trabajadores.

‑ ¿Rossi es garantía de eso?

‑ Rossi, Rodenas y todos los compañeros que se encolumnaron detrás de esa lista y que integran el Frente Justicialista han asumido ese mismo compromiso.

‑ Se unió a la campaña pese a su lejanía con Rossi, ¿lo dudó en algún momento?

‑ No, nosotros no participamos en el proceso de selección de internas de diputados nacionales, pero dijimos que a quien surgiera lo íbamos a acompañar, es lo que estamos haciendo. Estamos respaldando a los candidatos del Frente Justicialista y en muchas localidades tenemos candidatos propios.

‑ ¿Su relación con Rossi se mantiene en los mismos términos que antes de las PASO?

‑ Tenemos una relación respetuosa, de compañeros que hemos recorrido un largo camino de una ruta común, pero que a veces tenemos miradas distintas, y eso significa que cada uno tome un posicionamiento personal. Ahora, eso no significa que tenga que terminar en una enemistad, por el contrario.

‑ ¿Las palabras del intendente de Rafaela, Castellanos, que dijo que no iba a militar a Rossi, son las palabras de Perotti?

‑ No, sería osado de mi parte decir eso. Me hubiera gustado una desmentida categórica por parte del sector o una mayor presencia en la campaña. La verdad que se percibe que esto no es así, no hay ningún tipo de presencia ni acompañamiento. Hay un profundo reclamo de todos los compañeros, uno recorre la provincia y escucha las quejas con aquellos que están ausentes, que cuando necesitaron que se los acompañara a ellos se lo hizo y ahora que tienen que devolver, brillan por su ausencia.

‑ Rossi habló de frente anti macrismo, ¿esa es la clave para el arco opositor?

‑ No sé si tiene que ser anti. Me parece que si seguimos agudizando las antinomias no es bueno, hay un repudio generalizado de la sociedad. La campaña tiene que ser por la positiva, no por la negativa. Yo no construyo en contra del otro, construyo pensando en proponer políticas alternativas, con un frente, porque una sola fuerza no lo puede hacer.

‑ ¿Incluso con el Frente Renovador o el socialismo adentro?

‑ Primero el peronismo tiene que discutir puertas adentro una propuesta y después convocar absolutamente a todos los que piensen en el mismo sentido. Ponerle nombre y apellido es prematuro y menos en el medio de un proceso electoral, pero yo no descarto alianzas con nadie, salvo con el macrismo.

‑ ¿El socialismo tiene un tamiz opositor como para integrar un armado opositor?

‑ Creería que no, me parece que no fueron capaces de diferenciar o marcar una tercera opción, y lo están pagando.