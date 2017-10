Andy Freire mantiene la tranquilidad pese a la agenda frenética de la campaña. El ministro de Modernización porteño (de licencia) y cabeza de la lista de legisladores de Vamos Juntos evalúa en diálogo con PáginaI12 cuál será el rol de Elisa Carrió en la Ciudad: “Nuestro vínculo con Lilita va a ser más sólido de lo que fue en el pasado”. Empresario, autor de libros sobre cómo ser emprendedor, fundó empresas como Officenet, Axialent, Restorando, Quasar y formó parte del directorio global de la Escuela de Negocios de Harvard. Estudió en el Carlos Pellegrini y se recibió de economista en la Universidad de San Andrés. Hasta que lo convocó Horacio Rodríguez Larreta al Gobierno porteño. “Sería muy bueno un segundo mandato de Horacio”, dice.

–Después del 50,13 por ciento, ¿cuáles son las expectativas para octubre?

–Nuestra expectativa es mantener el número o mejorarlo.

–¿Carrió pasa a ser una figura de consulta para el jefe de Gobierno?

–Lilita explícitamente dice que no tiene vocación de estar en el Ejecutivo. Ella ya se convirtió en una fuente de consulta en muchos temas. Se construyó un vínculo muy bueno con Lilita. Y se va a mantener.

–¿Este resultado consolida la posibilidad de una reelección?

–Horacio, por la gestión que está haciendo y la respuesta que la gente le está dando, va a tener la absoluta capacidad para elegir qué quiere hacer. Sería muy bueno para los vecinos que Horacio tenga un segundo período.

–¿Están analizando la posibilidad de que usted sea jefe de bloque?

–Lo vamos a definir después de la elección. No puse ninguna condición, ni tengo vocación de ocupar ningún cargo específico.

–¿Qué leyes piensan impulsar con un bloque de más de 30 legisladores?

–Hay leyes que nunca pudimos tratar, como trapitos. Yo quiero trabajar un proyecto de la empleabilidad de los mayores de 45 años. Y también quiero impulsar la ley de emprendedores y de Pymes.

–Si se trata el proyecto de Solares de Santa María, ¿cómo va a votar?

–Me voy a excusar de cualquier proyecto que involucre las organizaciones en las que estaba antes. Voy a evitar cualquier situación que me ponga en un conflicto de intereses.

–¿Con el Shopping Caballito también?

–Con todos los temas que involucren empresas de las que participé.

–¿Tiene pensado asumir la banca?

–Cien por ciento.

–Pero hasta ahora no renunció al Ministerio de Modernización...

–No, me tomé licencia. El 23 de octubre vuelvo al ministerio y el 9 de diciembre renuncio y juro en la Legislatura.

–Martín Lousteau, lo acusó de haber participado de la adjudicación del Centro de Exposiciones al Grupo IRSA, del que fue director...

–La razón por la que dejó de plantearlo es porque no sabía que yo me había excusado. Hicimos una licitación transparente. Yo era un director independiente, representaba a los accionistas minoritarios y no tenía acciones ni un interés económico.

–El auditor de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso dijo que esa adjudicación estaba reñida con la Ley de Ética Pública.

–Pasó lo mismo. Me junté con él y le conté. Me pidió disculpas.

–De otras empresas en las que participó, ¿tuvo una situación en la que tuvo que excusarse?

–No.

–La legisladora Andrea Conde denunció que la empresa que fundó, Officenet, tiene el monopolio de los insumos de oficina del Gobierno porteño...

–Dejé de tener un rol en esa empresa en 2001 y de ser accionista en 2004, cuando Stapless la compró. Ganó la licitación en 2009.