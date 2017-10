“Siempre nos atacan a nosotros en vez de buscar a Santiago”, sostuvo el hermano del joven desaparecido desde el 1º de agosto, Sergio Maldonado, quien salió a rechazar las versiones que lo acusaron de ocultar pruebas de la causa por tener en su poder pertenencias personales de su hermano. Al respecto, ratificó que fue él quien le habló al juez Gustavo Lleral sobre esos objetos y le garantizó entregarlos en el curso de esta semana. “Si para que aparezca Santiago sirve que me estén dando todo el tiempo, bueno, que lo hagan”, remarcó en diálogo con la AM 750.

La controversia surgió cuando versiones periodísticas señalaron que Sergio tenía en su poder una mochila y un celular de Santiago, y que estos nunca habían sido entregados al anterior juez Germán Otranto. Luego de que varios medios de comunicación dieran cuenta de esto, la familia Maldonado emitió un comunicado en el que aclaró por qué tenía la mochila de viaje de Santiago y uno de sus teléfonos celulares.

Pero ante los constantes pedidos de aclaraciones, el hermano del joven salió a reforzar sus argumentos no sin dejar en claro que “en etapa y en todas” de la investigación, "la actitud fue siempre cuestionarnos a nosotros en vez de buscar a Santiago”. También cuestionó a Otranto por haber secuestrado en un allanamiento objetos que también eran de Maldonado y que “se las llevaron del lugar y hasta ahora no nos dijeron nada”.

Respecto de la mochila con una máquina de tatuar su interior y el celular de Santiago con número argentino que ayer despertaron la controversia, Sergio reiteró por AM 750 que los había retirado de la casa de El Bolsón donde vivía Santiago “dos días antes” de que se hiciera un allanamiento en ese lugar. “Se lo dije al juez (Lleral) y quedamos en que vamos dárselas esta semana”, aseguró.

El hermano del joven tatuador aclaró que no quiere “perjudicar la investigación y mucho menos a decir cualquier cosa” al respeto que perjudique a su familia y subrayó que “quien va a decir si yo actué bien o mal, va a hacer el juez”. Además explicó que el motivo por el cual no le había entregados ese objetos a Otranto, el juez anterior, fue porque éste “no las pidió” y porque, además, esas pertenencias “no tiene nada que ver con la investigación”.

El comunicado emitido por la familia dejó claro ayer: “Ante las versiones que circulan en algunos medios de comunicación creemos necesario expresar que pocos días después de la desaparición de Santiago, Sergio concurrió a la casa donde vivía su hermano y retiró algunas pertenencias personales de Santiago entre la que se encontraba una mochila de tatuador con elementos para tatuar y otras pertenencias”, se explicó.

“Cabe aclarar que no es la mochila que Santiago portaba en el momento de su desaparición y la cual es motivo de investigación”, agregó la familia. “Ni Sergio, ni ningún otro familiar de Santiago fueron citados a declarar como testigos por el anterior magistrado (Guido Otranto) a cargo de la causa”, agregaron.

Por otra parte, Sergio Maldonado se refirió a la visita del cantante Bono al presidente Mauricio Macri, en la cual el artista le preguntó por Maldonado. “Siempre hizo este tipo de cosas”, de mencionar casos de derechos humanos. “Me hubiera extrañado que no hubiese tocado el tema”, dijo.

A la salida de esa reunión, el irlandés contó: “Hablamos de Santiago Maldonado y sentí que el presidente está tomando el caso seriamente y como miembro de Amnesty Internacional eso me puso muy feliz.”

Serbio Maldonado lanzó una crítica por elevación a la respuestas que Macri. “Habría que ver qué es lo ‘serio’ y lo ‘importante’ para el presidente. Su respuesta es obvia. No va a decir ‘no, no estamos haciendo nada, no nos importan los derechos humanos y avalamos a Gendarmería desde el primer momento” de la desaparición, concluyó.