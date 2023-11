-¿Y qué quiere el turco ese?

No sé bien cómo era Rosario en los años ochenta. Hace tiempo que no veo a Trevisano, único hombre que puede decir cómo era esta ciudad en cada una de las últimas seis décadas. Mi biblioteca e internet no me han dado mucho material para reponer las condiciones sociales de una anécdota efímera que me causó gracia, tal vez porque el narrador -mi amigo Quique- supo contarla, o porque la angustiosa noche de un domingo exigía ese entretenimiento. O simplemente porque me devolvía al pasado y a la juventud, para espiar una ciudad que atrasaba un poco, de una manera que me gusta, es decir, en la que había poetas, cines, música, bares y cierta bohemia, una lista de anónimos perdedores con utopías en alguna parte. Así de contradictorio todo eso que habría que fijar en la luz quemada de las “polaroid” de los años ochenta.

Antes de 1987, Rosario era para mí un viaje de compras familiares en las grandes tiendas, las papelerías, a veces el lujo de una disquería, y el premio de un “Carlito” en los bares de la avenida Pellegrini, o un plato de pastas en un restaurante que, si no recuerdo mal, se llamaba Al Pappagallo.

Un recuerdo me llueve en una tarde rosarina. Tengo imágenes surrealistas: un paraguas, los tacos altos de las damas, y hasta algún sombrero sobreviviente asomado a la barra del Sorocabana. Del Centro, con la peatonal cuyas lozas tenían otros dibujos, nos atraían las galerías (los pasajes ya contaban para mí su encanto, sin que hubiera leído a Cortázar y a Benjamin), aunque otra arteria, matinal, populosa y enteramente mercantil, nos convocaba con aburridas compras de ocasión: la calle San Luis.

*

El “Turco” Alberto andaba corto de dinero. Tenía un problema que agravaba su situación “social”: toda su familia nadaba en plata, pero él, justamente él, no pasaba por una buena racha con el negocio. Las reuniones familiares eran una ocasión para sufrir esas diferencias, la evasiva fortuna le mostraba la cara ácida del júbilo de los demás, a los que sí les “iba bien”. Como en un cuento de Isidoro Blaisnsten, al Turco “nunca lo dejaban hablar”. Y sin que pudiera tomar venganza, tenía que aguantarse que los otros hablaran de dinero, viéndose superado en productos y valores, por un inalcanzable volumen de negocios.

“Buenas ventas”, decían sus colegas de la calle San Luis, a manera de despedida, y el “Turco” se metía otra vez en su local a esperar que cambiaran los vientos

*

Roberto Arlt, a quien leí en la década del 80, para ser preciso en el año 88, “Los Siete Locos” en la edición de Losada que compré en la librería Ross por mi cuenta, hablaba de los fracasos de los que tiene el deber de hacer dinero. Hay en Artl, como en Jauretche, leídos a la par en aquellos tiempos, una actualidad de clásicos irreverentes, de realismo entreverado con el folletín, un circo triste hecho de lenguajes, sentencias y sabidurías populares. Vale tanto el relumbrón del oro, que mucha gente vive para hablar de plata, y los que no tienen más que su trabajo, no tienen nada para decir. Más bien son humillados.

El dinero es el tema de las novelas de Artl. Erdosain, un empleado que estafó a su empleador, se humilla frente a un tendero, el farmacéutico Ergueta. Quizá la acción decisiva, la que lleva a Erdosain por el camino de hacer explotar el mundo y acabar con la ofensa de la sociedad y de dios, empieza verdaderamente con el sintagma repetido y conocido, esas palabras que Ergueta pronuncia ante el préstamo desesperado que le solicita Erdosain:

-Raja, turrito, rajá.

*

El Turco Alberto tenía palos de golf, raquetas de tenis, y era socio de un club. Comía en los restoranes a donde iban sus colegas, sabía que en las malas no se puede aflojar, que si te bajás del estándar el piso se mueve. Y a la caída no la para nadie. Para colmo, a la fábrica de camisas que correteaba se la estaba comiendo la importación, los modelos ya no se llevaban tanto según la moda del momento.

Mi amigo Quique era el último empleado que podía darse el lujo de pagar (salteado) y como era un joven aprendiz, hacía de todo. Abría y cerraba el local, limpiaba, empaquetaba y entregaba la mercadería. El muchacho era inteligente con los números, y se mostró fiel desde un principio, por lo que, de a poco, el Turco comenzó a hacerle otros encargos.

*

A mediados del año 83 hubo un acto político en la Plaza Pinasco. Mi viejo y yo, que estábamos de paso y veíamos desde un bar a la gente acudir en pequeños grupos, nos acercamos. Mi padre estaba emocionado, como si se enfrentara a alguna cosa que no sabía manejar por haber perdido la costumbre.

Quique cruza la calle (¿será esa misma tarde?) y llega hasta el local del cuñado del Turco. Es un tipo gordo que tiene unos bigotes parecidos a los del luchador “Ararat” de Titanes en el Ring, y conversa con otro sujeto en el lugar donde está la caja registradora, la máquina de guardar dinero. Divagan en discursos de motores y cantidades de válvulas de un coche nuevo, de las horas que pondrá en llegar a Mar del Plata. Al gordo le sorprende la presencia de mi amigo. No es un comprador, las empleadas le indican que ese muchacho quiere hablar con él.

-Vengo de parte del señor Alberto -dice el joven Quique.

El otro lo mira de arriba abajo y explota en una carcajada.

-¿Y qué quiere el turco ese?

*

A veces, aún hoy, me gusta ir de galería en galería, detenerme a mirar la ciudad desde un cuadro de Ana Petrini. Me gusta buscar simetrías y también reírme de alguna vieja anécdota, sin medir su crueldad ni la estela que deja en el polvo del tiempo.

Voy crecido, claro. Sin esperar el coraje de convertirme en un “octavo” loco.