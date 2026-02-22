Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Ocupará el puesto de Eduardo Domínguez

El Cacique Medina, nuevo DT de Estudiantes

El Pincha se movió rápido entre lo técnicos disponibles y cerró con el uruguayo exTalleres tras la sorpresiva salida del “Barba”.

Alexander Medina, de 47 años, también dirigió a Vélez en nuestro fútbol.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Final de vacaciones

Controladores aéreos retoman los paros

Ocupará el puesto de Eduardo Domínguez

El Cacique Medina, nuevo DT de Estudiantes

El proyecto beneficiará a más de 1.200 alumnos platenses y será terminado en marzo

El Polo Educativo de La Plata encara su última etapa de obras

Por Juan Manuel Meza

Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo

La morosidad del crédito no baja

Por Hernán Letcher

Exclusivo para

Los reproches del exgobernador

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

Por Gregorio Tatian

Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos

El falso boom de las inversiones en minería

Por Raúl Dellatorre

El sospechoso había sido ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante

Desbarataron un plan narco para matar a un juez federal en Paraná

Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI

Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025

El País

La reiterancia y reincidencia de la traición

Los Milei continúan ocupando el espacio vacío

Por Eduardo Aliverti

Página/12 hace memoria

Retrato de un espía en la embajada alemana

Por Victoria Ginzberg

Se votará el próximo viernes y el oficialismo tiene los votos para aprobarla

Con la cancha embarrada y sin debate, el Gobierno se prepara para sancionar la reforma laboral

Por Eva Moreira

Los reproches del exgobernador

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

Por Gregorio Tatian

Economía

Final de vacaciones

Controladores aéreos retoman los paros

Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo

La morosidad del crédito no baja

Por Hernán Letcher

En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación

La canasta de servicios rompe los bolsillos

Increíbles definiciones en medio del doloroso cierre total de la planta de FATE

Para el Gobierno, producir ruedas es como producir bananas

Por Leandro Renou

Sociedad

El niño está internado en Buenos Aires

“Sos muy fuerte, hijo”: el posteo de la mamá de Bastián en plena recuperación

Preocupación por la seguridad y los controles

Otra tragedia en la costa: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano

Muchas nubes, poco sol

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 22 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de febrero

Deportes

Ocupará el puesto de Eduardo Domínguez

“Cacique” Medina, nuevo DT de Estudiantes

Juegos de Invierno para pocos

Por Osvaldo Arsenio

El club considera que el juez lo viene perjudicando en diferentes partidos

Atlético Tucumán presentará una queja formal por el arbitraje de Espinoza

El Calamar venció 1-0 con un gol de Lotti a cinco minutos del final

Torneo Apertura: Platense le ganó a Barracas en el último suspiro