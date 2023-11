Un doble crimen se registró este martes por la noche en la zona oeste, donde una pareja conformada por un hombre y una mujer de 24 años años fue alcanzada por una balacera en la vivienda que habitaban. Ambos fallecieron como consecuencia de los disparos contra una vivienda de Agustín Magaldi al 8700, cerca de las 20. Ayer, el padre de la chica dijo que ambos tenían una veintena de disparos. Un adolescente fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Menores, mientras que Fiscalía continúa con la investigación para determinar la mecánica del hecho, el motivo y cuántas personas actuaron.

La ráfaga de tiros retumbó contra el domicilio de barrio Gráfico y como consecuencia inmediata falleció Francisco Clementino García. En tanto, la mujer, identificada como Carina Soledad Ferreyra, recibió disparos que provocaron su fallecimiento horas más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Fiscalía indicó que esa misma noche, tareas investigativas llevaron a la detención de un menor de edad, sindicado en relación a la investigación del hecho. El mismo fue puesto a disposición de Juzgado de Menores en turno. En tanto, el fiscal Alejandro Ferlazzo ordenó otras tareas investigativas a la Brigada de Homicidios de AIC.

El padre de la joven dijo que al parecer la chica estaba embarazada. Según comentó en Radio2, su hija “recibió 25 balas y su marido también. La dejaron hecha un colador”, lamentó el hombre.

Según relató, habló con ella el martes por la tarde. "Me llamó y me dijo que me había visto en una gomería mientras yo inflaba una goma. En un momento, se cortó la comunicación y no volvimos a hablar. Después me llamaron para decirme que la habían matado. La tirotearon a ella y a su marido, pero no podía creerlo. Hacía dos meses, tres meses, que se había venido a vivir acá. Sabía que el barrio era fulero. Era una chica de pueblo, inocente, no sabía nada. Vino a trabajar, ella limpiaba casas y cuidaba a gente grande”, dijo el madre de la chica oriunda de Totoras.

En tanto, la investigación busca establecer si el hecho tiene vinculación con las balaceras cometidas en cercanías del lugar del hecho, donde dos jóvenes de 23 y 25 años resultaron heridos.