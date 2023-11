En sus primeras declaraciones públicas como presidente electo, Javier Milei anticipó recortes presupuestarios y ajustes en diversas áreas, y adelantó que no se dejará “extorsionar” por los grupos que puedan ofrecer resistencia a su plan económico, movilizándose en las calles. Algunos dirigentes sociales y sindicales del ámbito nacional se pronunciaron advirtiendo un clima de tensión con el próximo gobierno. En Rosario, las organizaciones sociales señalan que son “respetuosas del voto popular”, pero remarcan que la protesta social es un derecho garantizado por la Constitución Nacional. Y algunos movimientos ya plantean la idea de movilizar “por una Navidad sin hambre” en Rosario. “Siempre que salimos a las calles lo hacemos fundado en las necesidades concretas de una gran parte de la población”, sostuvo Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en diálogo con Rosario/12.

Tras la victoria electoral, Milei comenzó a dar algunas señales de las medidas que tomará cuando asuma el próximo 10 de diciembre. En la misma línea que mantuvo a lo largo de la campaña, ratificó que su gobierno hará “un muy fuerte ajuste fiscal” con intención de bajar el déficit y adelantó que no cederá ante los posibles reclamos que puedan generar sus propias medidas. “Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar”, señaló al analista Manuel Adorni. “No podemos ceder a la extorsión de los violentos”, añadió.

Las declaraciones repercutieron entre los dirigentes sociales de distintas organizaciones que no avizoran el mejor de los climas de cara a lo que viene. Victoria Clérici, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), manifestó su “incertidumbre” respecto al panorama que enfrentarán distintas agrupaciones, a partir de los dichos de Milei. “Como organización gremial, lo hemos dicho siempre, respetamos el voto popular. Pero también entendemos que mucha gente no va a ir soportando las medidas que se vienen anticipando y nosotros vamos a estar ahí para acompañar al pueblo, como siempre lo hemos hecho”, expresó.

En declaraciones a este medio, la dirigente remarcó que no van a permitir “retroceder en los derechos conquistados” y remarcó la importancia de respetar el derecho a la protesta, contemplado en la Constitución. “Nuestro objetivo es mejorarle la vida a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Si eso se traba y encima quieren avanzar sobre derechos conquistados, saldremos a luchar como sabemos hacerlo”, manifestó y agregó: “Creo que la búsqueda de generar miedo es para poder llevar adelante el plan de ajuste violento que están pretendiendo”.

En una misma línea, Hernán Sorrequieta, integrante del Movimiento Evita, también se pronunció respetuoso de la elección de los argentinos, y consideró que ante el panorama de incertidumbre y crisis económica que atraviesa el país, el nuevo gobierno debería convocar al diálogo de los distintos actores de la vida pública nacional. “De esta situación compleja de crisis no se sale adelante a los palazos, sino consensuando con distintos sectores que tienen mucho para aportar, como las organizaciones sociales, el sindicalismo, el empresariado o la Iglesia”, evaluó.

No obstante, manifestó su preocupación por las declaraciones de distintos dirigentes de La Libertad Avanza que promueven “cierta incitación a reprimir la protesta social” en su futuro gobierno. “El propio Milei planteó que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Eso implica el derecho a expresarse y protestar cuando creemos que hay cosas que atentan contra los intereses de algunos sectores, en nuestro caso de los más humildes”, señaló a Rosario/12. “El pueblo argentino tiene una gran tradición de lucha y no le da un cheque en blanco a ningún gobernante”, añadió.

En tanto, Delmonte recordó que la Corriente Clasista y Combativa es un movimiento que viene peleando por las necesidades de los barrios desde hace 25 años: “Nosotros siempre que salimos a las calles lo hacemos fundado en las necesidades concretas de una gran parte de la población. Y creo que con el gobierno de Milei no va a ser la excepción. Vamos a plantear la discusión para que haya soluciones a los problemas concretos”.

En ese sentido, el dirigente social aclaró que se toma “muy en serio” las declaraciones de Milei sobre la protesta social y llamó a la “unidad de todos los sectores” que planteen movilizaciones en las calles. “Las marchas van a ser un acto de resistencia a las medidas que se tomen”, analizó. “Nosotros no subestimamos lo que se viene, pero tampoco alentamos temerle, porque el miedo paraliza y no lleva a ningún lado. Vamos a hacer lo de siempre, que es reclamar ante las situaciones concretas que se vayan presentando”.

En ese sentido, adelantó que desde la organización vienen planteando la necesidad de movilizar próximamente “por una Navidad sin hambre”, para visibilizar el impacto de la crisis en los barrios. “Es el problema que tenemos de inmediato, porque con lo que ha aumentado el precio de las cosas, la gente la va a pasar muy mal en las fiestas. La gente está con mucha preocupación y sabe que va a tener que luchar. No hay otra”, finalizó.