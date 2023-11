Con la vuelta de Jaminton Campaz de su participación en Eliminatorias con la selección de Colombia, Miguel Russo define el equipo que el domingo buscará ante Arsenal clasificar a la pelea por el título. Regresa a la titularidad Juan Cruz Komar, mientras que Agustín Sandez y Ulises Ciccioli son los otros dos suplentes que tienen chance de aparecer en el once inicial. El partido será televisado por TV Pública.

Central le tiene que ganar a Arsenal el domingo desde las 18 para clasificar a Copa Libertadores 2024 y soñar con jugar cuartos de final de Copa de la Liga. La exigencia es mayúscula más allá de que el rival ya perdió la categoría. Porque el canaya no ganó nunca de visitante en el campeonato y la cuenta pendiente ya no se puede postergar. Ayer se reintegró Campaz luego de jugar sus primeros minutos con la selección de Colombia en las Eliminatorias. El colombiano se recuperará a tiempo para ser titular ante Arsenal. Pero Russo no irá a Sarandí con dos delanteros. Maximiliano Lovera está para volver luego de una lesión aunque será Luca Martínez Dupuy el reemplazante del lesionado Tobías Cervera, respecto al equipo que viene de golear a River en el Gigante. Para que juegue Lovera debería salir Agustín Toledo y el técnico confirma en la práctica de hoy la variante para jugar con dos delanteros.

Todas las dudas del técnico descansan en cómo defender en Sarandí. Porque Damián Martínez está suspendido y Carlos Quintana descartado por problemas musculares. Komar va a jugar, al igual que Facundo Mallo. El uruguayo no pudo entrenar junto a sus compañeros la semana pasada pero ayer se mostró recuperado de la contractura que acusó luego del partido con River. Si Russo decide jugar con tres zagueros centrales ingresará Agustín Sandez. Pero si se inclina por la línea de cuatro el candidato a aparecer en el lateral derecho es Ciciolli, aunque aquí no está resuelto quién será el lateral por izquierda. Porque ayer en la práctica en Arroyo Seco el técnico probó también con Sandez en lugar de Alan Rodríguez.